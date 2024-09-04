Fiyat-performans odaklı iPhone SE 2025, OLED ekranla gelecek

Teknoloji devi Apple uygun fiyatlı akıllı telefon serisi olan iPhone SE ailesinin 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen yeni sürümünde nihayet OLED ekranları benimsemeye başlayabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket bütçe dostu iPhone serisinde, premium telefonlarında kullanılan ekranlardan yararlanacak. Söylentilerin doğru çıkması halinde Apple’ın önümüzdeki yıldan itibaren tüm akıllı telefonları aynı ekrana sahip olacak.

Merakla beklenen yeni nesil iPhone SE’nin Apple tarafından gelecek yılın başında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Apple’ın en ucuz iPhone modeli olarak raflara gelecek cihaz, Special Edition (SE) adı verilen serinin dördüncü nesli olarak lanse edilecek. Peki ya şimdiden pek çok tüketici tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen cihazdan neler bekleniyor? İşte telefonla ilgili ortaya çıkan son ayrıntılar…

iPhone SE 2025, OLED ekran ve bir dizi iyileştirmeyle geliyor

Gelecek yıl piyasaya çıkacak iPhone SE 4 (2025) modelinin 6,06 inç OLED ekrana sahip olacağı öne sürülüyor. Serinin önceki modellerine göre tasarım konusunda önemli güncellemeler alması beklenen cihazın iPhone 14’ten ilham alan bir görünüm içereceği söyleniyor. SE serisinde Touch ID düğmesine veda edecek modelin A18 işlemci ile yüksek performans ortaya koyması bekleniyor.

MacRumors’un haberine göre iPhone SE 2025 modeli OLED ekran sayesinde görüntü kalitesinin artması yönünde ciddi bir iyileştirme sunacak. Bu tip panelin avantajları arasında daha yüksek renk kontrastı ve mükemmel siyah ekran gibi ayrıcalıklar yer alıyor. OLED ekranın benimsenmesindeki bir başka gelişme de daha düşük enerji tüketimi olarak vurgulanıyor. Bu da merakla beklenen yeni model için daha fazla kullanım süresi sağlayacak gibi görünüyor.

iPhone SE 2025 fiyatı daha pahalı olabilir

OLED panel tercihi ile birlikte iPhone SE 2025, 120 Hz yenileme hızına da sahip olabilir. Böylelikle cihaz mobil oyuncular için çok daha ideal bir seçenek haline gelmeye başlayacak. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Nikkei’nin haberine göre OLED ekranın daha pahalı bir teknoloji olması nedeniyle iPhone SE 4’ün fiyatı da zamlı bir şekilde karşımıza çıkabilir.

Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 4’ün OLED ekran tercihi nedeniyle daha pahalı rakamlardan alıcılara hitap etmesi güçlü bir olasılık gibi görünüyor. Bu konuda lansmana kadar Apple’dan net bir bilgi almamız mümkün görünmese de ilerleyen aylarda konuya ilişkin daha fazla sızıntı haberi ortaya çıkması bekleniyor.

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