Meta’nın Facebook ve Instagram gibi servislerinde bir süredir kullanımda olan ve kullanıcının tercihlerine göre kişiselleştirilebilen avatarlar artık WhatsApp’ta da yer alacak.

Resmi WhatsApp blogu üzerinden yapılan açıklamaya göre WhatsApp’taki bu avatarlar, profil fotoğrafı veya çıkartma (sticker) olarak kullanılabilecek. Kişiselleştirilebilen bu avatarlar çıkartma olarak toplamda 36 farklı şekilde kullanılabilecek. Avatarlar bugünden itibaren tüm dünyada kullanıma sunulacak.

Bir süredir beta aşamasında olan özellik, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana test etmesi için sınırlı sayıda kişinin kullanımına sunulmuştu. Android ve iOS üzerinde testleri tamamlanan WhatsApp’taki yeni avatarlar, artık herkesin kullanımına sunulmuş oldu.

Meta’nın kişiselleştirilebilir bu sanal avatarları, bir süredir farklı platformlar tarafından farklı isimler altında kullanılmaya başlanmıştı. Bunlardan en bilineni Snapchat’te kullanılan “Bitmoji” adındaki 2D karakterlerdi. Meta ve Snapchat’ın dışında Apple (Memoji) ve Samsung (AR Emoji) şirketleri de kendi avatarlarını geliştirmiş ve kullanıma sunmuştu. Ancak bu avatarların metaverse vizyonu ile yeniden yapılandırılan Meta şirketi için daha önemli olacağını söylemek mümkün.

Bir süredir Facebook ve Instagram’da kullanılan kişiselleştirilmiş avatarlar, popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp’ta bugünden itibaren herkesin kullanımına sunulmuş olacak. Avatarların diğer platformlara göre daha interaktif ve daha kişisel bir alan sunan WhatsApp’ta daha fazla kullanılacağı tahmin ediliyor.