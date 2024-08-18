Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Samsung Galaxy S24 FE yaklaşıyor! İşte beklenen özellikleri

    Fiyat-performans deneyimine odaklanan Samsung Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Cihazdan beklenen özellikleri sizler için bir araya getirdik.
    Samsung Galaxy S24 FE teknik özellikleri

    Samsung Galaxy S24 FE amiral gemisi telefon serisinin uygun fiyatlı seçeneği olarak raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Ocak ayında tanıtılan üst düzey Galaxy S24 ailesine eklenecek bütçe dostu yeni telefon modeli fiyat-performans odaklı bir deneyime ev sahipliği yapacak. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın lansman etkinliğinin artık daha da yaklaştığına işaret ediyor. Merakla beklenen telefonun çok yakında resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor.

    Samsung’un yakında piyasaya duyurması beklenen yeni orta seviye telefonu Hindistan Standartları Bürosu (BIS) platformundan yeni bir sertifika aldı. Bu sertifikanın, cihazın Hindistan’da da resmi olarak satışa sunulacağına işaret ettiği görülüyor. Öte yandan üst üste düzenleyici kurumlardan alınan onayların, lansmana kısa bir süre kaldığının ipucunu verdiği düşünülüyor.

    Yayınlanan BIS sertifikasında ne yazık ki Galaxy S24 FE özellikleri ile ilgili pek fazla detaya yer verilmiyor. Ancak cihazın burada Samsung’un resmi destek sayfasıyla da eşleşen SM-S721B/DS model numarasıyla listelendiği dikkatlerden kaçmıyor. Daha önce gelen sızıntılar, telefonun bu yılın Ekim ayında piyasaya sürüleceğine işaret ettiği bilinirken; BIS’ten alınan onayın bu ihtimali daha da güçlendirdiği görülüyor.

    Samsung Galaxy S24 FE özellikleri: Neler bekleniyor?

    Fiyatına göre yüksek bir performans ortaya koyması beklenen Galaxy S24 FE en az beş farklı renkte raflara gelecek. İddialara göre cihaz yeşil, sarı, grafit, mavi ve gümüş/beyaz renklerle piyasaya sunulacak. Telefon serinin diğer modellerinde alışık olduğumuz klasik Galaxy S24 tasarımına benzer bir görünümle gelecek. Güçlü bir görüntüleme deneyimine ev sahipliği yapması beklenen telefonun 120 Hz yenileme hızını destekleyen ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği söyleniyor.

    Merakla beklenen cihaz Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2400e yonga setini kalbinde taşıyarak karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihazda Xclipse 940 GPU yer alacak. En az 8 GB RAM kapasitesi ile raflarda boy göstermesi beklenen telefon muhtemelen 512 GB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları sunacak.

    Samsung Galaxy S24 FE teknik özellikleri

    Samsung Galaxy S24 FE özellikleri ile ilgili ortaya çıkan raporlar, cihazın 4.565 mAh pil kapasitesiyle donatılacağını gösteriyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzüyle çalışacak cihazın Galaxy AI yapay zeka yetenekleriyle güçlendirileceği öne sürülüyor.

    Mobil fotoğrafçılar için de beklentileri fazlasıyla karşılayacak Samsung Galaxy S24 FE üçlü kamera setinde 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 8 MP telefoto lensle karşımıza çıkacak. Cihazın ön kısmında ise 10 MP selfie kamerası yer alması bekleniyor.

    Peki ya sizin Galaxy S24 FE’den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.