Samsung Galaxy S24 FE yaklaşıyor! İşte beklenen özellikleri

Samsung Galaxy S24 FE amiral gemisi telefon serisinin uygun fiyatlı seçeneği olarak raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Ocak ayında tanıtılan üst düzey Galaxy S24 ailesine eklenecek bütçe dostu yeni telefon modeli fiyat-performans odaklı bir deneyime ev sahipliği yapacak. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın lansman etkinliğinin artık daha da yaklaştığına işaret ediyor. Merakla beklenen telefonun çok yakında resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor.

Samsung’un yakında piyasaya duyurması beklenen yeni orta seviye telefonu Hindistan Standartları Bürosu (BIS) platformundan yeni bir sertifika aldı. Bu sertifikanın, cihazın Hindistan’da da resmi olarak satışa sunulacağına işaret ettiği görülüyor. Öte yandan üst üste düzenleyici kurumlardan alınan onayların, lansmana kısa bir süre kaldığının ipucunu verdiği düşünülüyor.

Yayınlanan BIS sertifikasında ne yazık ki Galaxy S24 FE özellikleri ile ilgili pek fazla detaya yer verilmiyor. Ancak cihazın burada Samsung’un resmi destek sayfasıyla da eşleşen SM-S721B/DS model numarasıyla listelendiği dikkatlerden kaçmıyor. Daha önce gelen sızıntılar, telefonun bu yılın Ekim ayında piyasaya sürüleceğine işaret ettiği bilinirken; BIS’ten alınan onayın bu ihtimali daha da güçlendirdiği görülüyor.

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri: Neler bekleniyor?

Fiyatına göre yüksek bir performans ortaya koyması beklenen Galaxy S24 FE en az beş farklı renkte raflara gelecek. İddialara göre cihaz yeşil, sarı, grafit, mavi ve gümüş/beyaz renklerle piyasaya sunulacak. Telefon serinin diğer modellerinde alışık olduğumuz klasik Galaxy S24 tasarımına benzer bir görünümle gelecek. Güçlü bir görüntüleme deneyimine ev sahipliği yapması beklenen telefonun 120 Hz yenileme hızını destekleyen ve Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği söyleniyor.

Merakla beklenen cihaz Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2400e yonga setini kalbinde taşıyarak karşımıza çıkacak. Bununla birlikte cihazda Xclipse 940 GPU yer alacak. En az 8 GB RAM kapasitesi ile raflarda boy göstermesi beklenen telefon muhtemelen 512 GB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları sunacak.

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri ile ilgili ortaya çıkan raporlar, cihazın 4.565 mAh pil kapasitesiyle donatılacağını gösteriyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzüyle çalışacak cihazın Galaxy AI yapay zeka yetenekleriyle güçlendirileceği öne sürülüyor.

Mobil fotoğrafçılar için de beklentileri fazlasıyla karşılayacak Samsung Galaxy S24 FE üçlü kamera setinde 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 8 MP telefoto lensle karşımıza çıkacak. Cihazın ön kısmında ise 10 MP selfie kamerası yer alması bekleniyor.

Peki ya sizin Galaxy S24 FE’den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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