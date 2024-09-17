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    Evden çalışma dönemi bitti: Amazon çalışanlarını ofise çağırıyor

    Amazon CEO'su Andy Jassy, evden çalışma döneminin sona erdiğini açıklayarak çalışanları yeniden ofise çağırdı.
    Amazon

    Amazon CEO’su Andy Jassy, kısa süre önce yaptığı son açıklamada şirket çalışanlarının haftada beş kez ofise gitmelerinin gerekeceğini ve evden çalışma planına son verileceğini açıkladı. Jassy’nin yaptığı açıklama ile birlikte evden çalışma dönemi sona erdi. Çalışanlar yeniden ofislere davet edilmeye başlandı.

    Şu anda idari pozisyondaki çalışanlar, üç gün yüz yüze çalışma ve iki gün uzaktan çalışmadan oluşan karma bir programa tabi tutuluyor. Çalışanların yeni politikalara uyum sağlamaları için ise 2 Ocak 2025’e kadar süreleri olacak. Önümüzdeki yılın başından itibaren şirket, artık yeniden ofis düzenini başlatacak.

    Amazon CEO’su şirket kültürünü güçlendirmek için çalışanları ofise davet etti

    Jassy, Amazon’un resmi blog sitesinde paylaşmış olduğu yazıda, pandemiden önce insanların haftada iki gün uzaktan çalışmasının pek de yaygın bir gelenek olmadığını dile getirdi. Gelecekte mücbir sebepler dışında çalışanların artık ofiste olmasını beklediklerini dile getiren yönetici, böylelikle evden çalışma dönemini sona erdirerek çalışanlarını ofisteki masalarına çağırdı.

    Bazı çalışanların ekip liderleri tarafından onaylanan istisnalardan yararlanarak evden çalışabileceğini; fakat diğer çalışanların ailedeki hastalıklar, evdeki acil durumlar, müşteri ziyaretleri ve hatta projeleri tamamlamak için daha sakin bir ortama duyulan ihtiyaç gibi özel durumlarda uzaktan çalışmayı kullanmaya devam edebileceği dile getirildi.

    Amazon

    Andy Jassy’nin ifadelerine göre ofiste çalışan ekipler daha işbirlikçi, bağlantılı ve yenilikçi oldu. Tecrübeli yönetici, son 15 ay boyunca haftada en az üç gün ofise dönmenin, kişisel çalışmanın yararları hakkındaki inançlarını güçlendirdiğini ifade etti. Amazon lideri ​​iş arkadaşlarıyla aynı yerde olmanın, yaratıcılık içeren süreçleri daha etkili hale getirmenin yanı sıra şirket kültürünü öğrenmeye ve uygulamaya yardımcı olduğunu ileri sürdü.

    Dünyanın en büyük startup’ı olarak faaliyet göstermek istiyoruz” diyen Andy Jassy, bunun için ancak aciliyet duygusu, hızlı kararlar, doğaçlama hareket etme ve kararlılıkla başarılabileceğini söyledi. Aynı zamanda tüm bunların ofiste gerçekleştirilmesinin daha kolay olduğunu da sözlerine ekledi.

    Andy Jassy ayrıca Mayıs 2023’te kabul edilen hibrit plandan bir miktar memnuniyetsizlik duymaya başladığını da belirtti. Duyurulan yeni çalışma sistemi ile birlikte eskiye dönmeyi arzulayan şirket, Ocak 2025 itibariyle yeni düzenini tam anlamıyla işleyişe geçirecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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