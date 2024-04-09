Eski Rockstar çalışanı, GTA San Andreas’ın bir gizemini aydınlattı

Rockstar Games tarafından 2004 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto: San Andreas pek çok oyunsevere göre en iyi GTA oyunu olarak kabul görüyor. 20 yıl önce oyuncularla buluşan yapım, günümüzde bir kült olarak anılmasına rağmen hala daha içinde birçok gizem barındırıyor. Eski bir Rockstar Games çalışanı olan Obbe Vermeji’nin yapmış olduğu son açıklamalar, şimdiye dek bilinmeyen bir GTA gizemini aydınlatmaya katkıda bulunuyor.

GTA San Andreas hikayesi, grafikleri, oynanışı ve sonsuz açık dünya deneyimi gibi detaylarıyla hala daha adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sıkı GTA hayranları, oyunda sürekli olarak küçük uçakların oyuncuların yakınına düştüğünü biliyor. Fakat şimdiye dek bunun sebebi asla açıklanmamıştı. Hiçbir sebep olmadan tuhaf bir şekilde yere çakılan uçaklarla alakalı sır perdesi yıllar sonra ortadan kalktı.

20 yıllık GTA San Andreas gizemi çözüldü

Obbe Vermeij’in X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte yıllardır konuşulan bir GTA San Andreas gizemi ortadan kalktı. Aniden düşen uçaklar, sanılanın aksine çok basit bir nedenden kaynaklanıyor.

Vermeij’nin yaptığı açıklamalara göre Rockstar Games ekibinin bu noktadaki asıl amacı, bazen küçük uçakların oyuncuların yanından alçak irtifada geçmesine izin vermek olarak belirtildi. Bu sayede stüdyo, sahneye daha fazla hareketlilik kazandırılacağını ve bunun görkemli bir görünüşe sahip olacağını düşündü.

Rockstar’ın bu arzusunu yerine getirmek üzere çalışan geliştirici, bahsi geçen rutinleri oluşturmak adına uçağın kendisini engellerin önünde bulmaması için alanı otomatik bir şekilde tarayan bir sistem oluşturmuştu. Fakat yazılan bu kodlar, çoğu zaman oyunu yavaşlamasına sebep oldu.

Vermeij’e göre problem yalnızca bunlarla da sınırlı değildi. Öte yandan taramanın yalnızca küçük bir alanı kapsadığı, çoğunlukla haritada yer alan şekillerin daha ince unsurlarını görmekte zorlandığı belirtildi. Bununla birlikte uçaklar irtifa kazanamayacak kadar düşük bir hızda yoluna devam ederken, bazı durumlarda haritanın sorun doğurduğu görüldü.

Çoğu zaman direkt bir şekilde engellere çarpan ve bu sebeple oyuncuların görüş açısına girdikten kısa bir süre sonra düşen uçaklar, yıllardır GTA hayranları tarafından tartışılan bir konuydu. Şu anda oyunun karakteristik bir unsuru olarak göze çarpan bu detayın açığa çıkmasıyla birlikte nihayet bir GTA San Andreas gizemi daha çözülmüş oldu.