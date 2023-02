Epic Games Store: Haftanın ücretsiz oyunu 149 TL’lik Duskers oldu

Steam rakibi oyun platformu Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Uzun bir süredir bu etkinliğiyle dünya çapında oyuncuların ilgisini üzerinde toplayan şirket, geleneğini yine bozmadı ve haftanın bedava oyun fırsatını duyurdu. Normal şartlarda 31 TL karşılığında satılan Duskers, Epic Games’te bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde listelenecek. 2 Mart Perşembe gününe kadar oyuncular hiçbir ücret ödemeden bu yapımı kütüphanelerine ekleme şansına sahip olacak.

Duskers oyununun konusu ne?

Bağımsız bir oyun geliştiricisi olan Misfits Attic tarafından geliştirilen strateji temalı Duskers oyunu 2016 yılında Linux, OS X ve Microsoft Windows platformlarında yayınlandı.

Korku ve bilim kurgu türlerini bir araya getirerek oyuncuların kendi gezegen keşiflerini yapmalarına olanak tanıyan yapımda kullanıcılar, bir uzay aracının kontrolünü ele alır ve bilinmeyen bir gezegene indikten sonra, çeşitli görevler tamamlamak için oyun dünyasını keşfediyor. Oyuncular, uzay aracı kameraları aracılığıyla kontrol ettikleri dronelarla gezegende dolaşırken, keşiflerinin yanı sıra kaynak toplama, veri arama ve düşmanları alt etmek gibi misyonları sağlamak zorunda kalıyor.

Dronelar, çeşitli sensörler, kapıları açmak için kullanabilecekleri kesici lazerler ve düşmanları savuşturmak için silahlar gibi bir dizi ekipmanla donatılıyor. Droneların kendileri de hasar alabilir, enerjileri tükenebilir ve hatta virüs bulaşabilir kılınıyor. Bu yüzden oyuncuların belirli aralıklarda dronelarını bakım ve tamir etmeleri gerekiyor.

Roguelike elementleri taşıyan Duskers oyunu, oyuncuların her seferinde farklı bir gezegene indiklerini ve her keşiflerinde rastgele oluşturulmuş bir dünya ile karşılaşacaklarını gösteriyor. Oyunculara zorlu bir deneyim sunan yapım, her adımda planlama ve strateji gerektiriyor. Görsel olarak ise minimalist bir tarza sahip olan oyunda, kullanıcıların kendi komut dosyaların yazabilecekleri ve bunları dronelara yükleyebilecekleri özellik de yer alıyor.

Indie oyun meraklılarının oldukça seveceği Duskers, 2 Mart tarihine kadar Epic Games Store platformunda ücretsiz bir şekilde sergilenecek. Hemen siz de platformu ziyaret ederek oyunu kütüphanenize bedava şekilde dahil edebilirsiniz.

Duskers sistem gereksinimleri

Epic Games Store, Windows ya da macOS’ta oynamak için gereken donanımın çok basit olduğunu ve yalnızca belirli teknolojiler için destek gerektirdiğini belirtiyor. Aşağıda oyun tarafından talep edilen minimum gereksinimleri görebilirsiniz. Fakat kısa bir şekilde bilgilendirmek gerekirse, pratik olarak son on yılın herhangi bir donanım yapılandırması, bu oyunu çalıştırmaya yetecektir.