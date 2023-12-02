Epic Games çöktü mü? “Üzgünüz hizmetimizi çok sık ziyaret ediyorsun” hatası nedir?

Dünyanın en popüler oyun platformları arasında kabul edilen Epic Games çöktü mü? 3 Aralık 2023 tarihi itibariyle platformu ziyaret etmeye çalışan kullanıcılar, teknik bir problem ile karşılaşıyor. Epic Games’i ziyaret eden oyuncuların karşısına “Üzgünüz Hizmetimizi Çok Sık Ziyaret Ediyorsun” hatası çıkıyor.

Epic Games’te meydana gelen bu can sıkıcı teknik aksaklık, platformun internet sitesinin yanı sıra oyun mağazası, launcher uygulaması ve oyunlarında da görülüyor. Gelen geri bildirimlere göre oyuncular şu anda platformdan herhangi bir şekilde oyun indiremiyor, kütüphanelerinde yer alan oyunları çalıştıramıyor, mağazadaki hesabına giriş yapamıyor ve hesaplarını kontrol edemiyor.

Epic Games “Üzgünüz Hizmetimizi Çok Sık Ziyaret Ediyorsun” hatası nedir?

Steam rakibi popüler oyun platformunda karşılaşılan bu problem yalnızca Türkiye’de değil, platformun hizmet verdiği diğer pek çok ülkede de görüldü. Şirket şu anda problemin farkında olduklarını ve sorunu bir an önce gidermek için hızlı bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Sosyal medyadaki iddialara göre platform, ani bir trafik sıçraması nedeniyle çökme sorunuyla karşılaştı. Ortaya çıkan sorun, kapasitenin çok üzerinde kullanıcının platforma aynı anda giriş yapmaya çalışması nedeniyle gerçekleşti. Fakat yine de şirketten bu konuda resmi bir doğrulama gelmediğini de hatırlatmakta yarar var.

Kullanıcıların karşılaştığı bu problemin sebebini henüz tam olarak açıklamayan Epic Games, geçmiş yıllarda da yeni bir oyun ya da kampanya duyurusu yaptığı günlerde bu tarz sorunlar ile karşı karşıya kalmıştı. Tahminlere göre bugün yaşanan çökme hatası, ünlü şarkıcı Eminem’in Fortnite oyununda vermiş olduğu canlı konser etkinliğinden kaynaklanıyor olabilir.

“Üzgünüz Hizmetimizi Çok Sık Ziyaret Ediyorsun” hatası nasıl çözülür?

Epic Games’te görülen “Üzgünüz Hizmetimizi Çok Sık Ziyaret Ediyorsun” hatasını çözmek için şu anda ne yazık ki kullanıcıların yapabileceği bir çözüm bulunmuyor. Şirket, sorunun çözülmesi adına herhangi bir işleme gerek olmadığını, kısa süre içinde gelecek bir güncellemeyle sorunun kendi kendine çözüme kavuşacağını bildirdi.

Yine de problemin çözümü adına kullanıcılar, Epic Games launcher uygulamasını kapatıp yeniden başlatma işlemini gerçekleştirebilir. Öte yandan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmelerinde de yarar var.