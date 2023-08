Epic Games, 379 TL’lik popüler oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games, her hafta düzenlediği ücretsiz oyun kampanyası kapsamında bu haftanın hediyesini duyurdu: Normalde 379 TL’ye satılan popüler strateji oyunu Homeworld: Deserts of Kharak bir haftalığına bedava oldu. Oyun severlerin bugünden itibaren Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceği Homeworld: Deserts of Kharak, strateji ve taktiksel savaşları bir araya getiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Epic Games’in ücretsiz oyun kampanyası, oyun severlere her hafta çeşitli oyunları ücretsiz olarak sunma amacı taşıyor. Bu kampanya sayesinde, geniş bir oyuncu kitlesi farklı türlerden oyunları deneme ve keşfetme şansı elde ediyor. Üstelik, Epic Games’in sunduğu bu ücretsiz oyunları hesabınıza eklediğinizde, oyunlar kalıcı olarak sizin oluyor ve istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz.

Epic Games ücretsiz oyun fırsatı bu hafta da devam ediyor

Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Software tarafından yayınlanan Homeworld: Deserts of Kharak, Homeworld serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici hikayesi ve etkileyici görselleriyle oyuncuları derin ve tehlikeli bir gezegende maceraya davet eden oyunda, kumlu çöllerin hükmettiği Kharak gezegeninde stratejik savaşlara katılarak, kaynakları yönetiyorsunuz ve üslerinizi geliştirerek galaktik üstünlüğü elde etmeye çalışıyorsunuz.

Homeworld: Deserts of Kharak’ı ücretsiz olarak edinmek için, son derece kolay olan birkaç adımı tamamlamanız gerekiyor. Epic Games Store’un web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yaparak, oyunun sayfasını bulabilir ve “Ücretsiz Al” butonuna tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu sayede oyun, hesabınıza bir ömür boyu sahip olabileceğiniz bir hediye olarak eklenmiş oluyor.

Homeworld: Deserts of Kharak sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 İşlemci: Intel Core i3-2100 (3.1 GHz) / AMD A10 5800k (3.8 GHz)

Intel Core i3-2100 (3.1 GHz) / AMD A10 5800k (3.8 GHz) Bellek: 3 GB RAM

3 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GT 440 (1024 MB) / Radeon HD 4890 (1024 MB)

GeForce GT 440 (1024 MB) / Radeon HD 4890 (1024 MB) Depolama: 8 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-950 (3.0 GHz) / AMD FX-4300 (3.8 GHz)

Intel Core i7-950 (3.0 GHz) / AMD FX-4300 (3.8 GHz) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 770 (2048 MB) / Radeon HD 7770 (1024 MB)

GeForce GTX 770 (2048 MB) / Radeon HD 7770 (1024 MB) Depolama: 12 GB

İlk olarak 2016 Ocak ayında piyasaya sürülen Homeworld: Deserts of Kharak, platform çeşitliliği konusunda da nispeten cömert davranıyor. Oyun yalnızca Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda değil, aynı zamanda MacBook cihazlarında da oynanabiliyor. Tabii Mac, özünde bir oyun bilgisayarı olmadığından Windows’taki kadar yüksek FPS değerleri alamayabilirsiniz ancak, en azından oyunun Apple platformlarını da desteklediğini belirtmekte fayda var.

Homeworld: Deserts of Kharak’ın 31 Ağustos 2023 günü saat 18:00’a kadar bedava olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Oyun bu tarihten itibaren yeniden ücretli olacak, hatta belki de bugünkü fiyatından bile daha yüksek bir tutar ile satışa sunulma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu nedenle Epic Games’in indirimine bir an önce katılmak için acele etmenizde fayda var.