En güçlü Apple telefonu: iPhone 15 Pro Max için 15 bin TL indirim fırsatı

Piyasadaki en iyi telefonlar arasında yer alan iPhone 15 Pro Max için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı karşımıza çıktı. Geçen yılın Eylül ayında piyasaya sürülen ve önümüzdeki aylarda halefi olacak yeni sürümleri gelecek cihaz, eşsiz bir fiyat indirimi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Titanyum malzeme tercihi ve performans canavarı donanımı ile dünya çapında büyük bir satış başarısı elde eden iPhone 15 Pro Max şu anda yalnızca Apple markasının değil, akıllı telefon pazarının en güçlü seçenekleri arasında akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi olarak biliniyor. Amazon platformunda ciddi bir fiyat avantajı sunan model, 15 bin TL’ye varan indirim imkanına ev sahipliği yapıyor. Peki ya iPhone 15 Pro Max’in indirimli fiyatı ne kadar? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Amazon, iPhone 15 Pro Max için büyük indirim yaptı

Apple’ın amiral gemisi telefonu iPhone 15 Pro Max, 6,7 inç ekranıyla şirketin resmi internet sitesi üzerinden 89 bin 999 TL’den (256 GB) başlayan fiyatlarla satılıyor. 512 GB’lık sürüm 98 bin 999 TL, 1 TB’lık model ise 107 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor. Fakat Amazon Türkiye’nin sunduğu indirim avantajıyla cihazı 15 bin TL daha ucuza satın almak mümkün hale geliyor.

Amazon’un resmi internet sitesinde iPhone 15 Pro Max indirim avantajı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Cihazın 256 GB’lık versiyonu 80 bin 549 TL karşılığında satılıyor. 512 GB’lık model 87 bin 699 TL, en gelişmiş sürüm olan 1 TB’lık seçenek ise 92 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Amazon Türkiye tarafından sunulan fiyat indirimi ile birlikte iPhone 15 Pro Max, 256 GB’lık modelde yaklaşık 9 bin 500 TL avantaj sağlıyor. 512 GB’lık seçenekte yaklaşık 11 bin 300 TL’lik indirime yer veriliyor. 1 TB’lık modelde ise tüketiciler 15 bin TL daha ucuza aynı telefona sahip olabiliyor.

iPhone 15 Pro Max özellikleri

Ekran: 120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

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