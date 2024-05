Donald Trump seçimi kazanırsa Elon Musk danışman olabilir

ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın, 5 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimlerini kazanması halinde Beyaz Saray’da danışmanlık rolü için Elon Musk’ı düşündüğü ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Trump ile Musk’ın Mart ayından itibaren telefon görüşmeleri yaptığı ve Trump’ın seçimleri kazanması halinde Elon Musk’ın danışman olarak görev alabileceği belirtildi.

Wall Street Journal tarafından hazırlanan rapora göre, Joe Biden’dan önceki dönemde ABD Başkanı olarak dört yıl boyunca Beyaz Saray’da görev alan Donald Trump, seçimi kazanması halinde Elon Musk’ı da yanına almayı planlıyor.

Hazırlanan raporda, her ne kadar ikili arasında daha önce bazı sorunlar yaşanmış olsa da, Donald Trump’ın Elon Musk gibi güçlü bağışçılara ihtiyacı olduğu; Elon Musk’ın ise politikada söz sahibi olmak için fırsat aradığı belirtildi. Bu iki taraflı faydanın Donald Trump ile Elon Musk’ı bir araya getirme ihtimalini artırdığına dikkat çekildi.

Paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz Mart ayında Musk ve Trump, milyarder iş insanı Nelson Peltz’in malikanesinde bir araya geldi. İkili, son zamanlarda Musk’ın üzerinde yoğun bir şekilde durduğu göçmenlik konusunu ve diğer siyasi sorunları görüştü.

Özellikle Twitter’ı satın aldıktan sonra askıya alınan Donald Trump’ın hesabını tekrar açması, akıllarda Elon Musk’ın Donald Trump’a bir sempatisi olduğunu akıllara getirmişti. Daha sonra Musk’ın ABD Başkanı Joe Biden’a karşı tutunduğu tavır, mülteci sorunu başta olmak üzere kendisine yönelttiği sert eleştiriler ve Twitter’da yaptığı agresif siyasi paylaşımlar, Elon Musk’ın bir Donald Trump destekçisi olduğu izlemini yaratmıştı.

Tüm bunlara rağmen Elon Musk, ABD başkanlık seçimleri için hiçbir adaya bağış yapmayacağını dile getirmişti. Ancak WSJ tarafından hazırlanan rapora göre kendisinin Trump’a dolaylı yoldan destek vereceği ortaya çıktı. Buna göre Musk, Trump’a doğrudan bağış yapmasa da, Joe Biden’ı desteklemeye karar veren önemli iş insanlarını bu destekten vazgeçirmek için toplantılar düzenleyecek.

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024