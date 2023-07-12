Dimensity 6020 işlemcili Vivo Y27 5G tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketi Vivo bugün Y serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha kazandırdı. Vivo Y27 5G resmen tanıtıldı. Sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürülen cihaz, mütevazi donanımıyla karşımıza çıktı. Herhangi bir etkinlik gerçekleştirilmeden duyurulan ürün, şirketin resmi internet sitesi üzerinden lanse edildi.

Vivo’nun yeni telefonu için şimdilik maalesef fiyat verilmedi. Ancak cihazın uygun fiyatlı telefonlar arasına konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında ise 50 MP ana kamera ve MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 işlemcisi karşımıza çıkıyor. İşte modelle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Vivo Y27 5G özellikleri

Boyut: 6,44 inç LCD ekran, 2388 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 600 nit maksimum parlaklık

6,44 inç LCD ekran, 2388 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 600 nit maksimum parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB

128 GB Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

8 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 2 MP sensörlü ultra geniş lens ve iki bilinmeyen lens

50 MP sensörlü ana lens, 2 MP sensörlü ultra geniş lens ve iki bilinmeyen lens Bağlantı: 5G, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm jak, WiFi, Bluetooth ve NFC desteği

5G, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm jak, WiFi, Bluetooth ve NFC desteği Batarya: 15 watt hızlı şarjlı 5000 mAh pil kapasitesi

15 watt hızlı şarjlı 5000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 kullanıcı arayüzü

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 164,06 mm x 76,17 mm x 8,07 mm

164,06 mm x 76,17 mm x 8,07 mm Ağırlık: 190 gram

Yeni Vivo telefonu ön tarafta su damlası çentik tasarımına yer veriyor. 6,44 inç LCD panele sahip olan cihaz, büyük ekran deneyiminin yanı sıra arka kısımda kare kamera modüllü bir estetik anlayışla karşımıza çıkıyor. Full HD+ çözünürlük kalitesine yer veren cihazda maksimum 600 nit parlaklık oranı benimseniyor. Öte yandan yan tarafta yer alan güç düğmesi, parmak izi sensörü olarak da işlev görüyor.

50 MP ana kamera ile karşımıza çıkan Vivo Y27 5G, yardımcı lens olarak ise 2 MP’lik bir derinlik sensöründen yararlanıyor. Ön tarafta ise Infinity-V tasarımıyla dikkat çeken çentikte 8 MP bir selfie kamerası bulunuyor.

Gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 işlemcisinden alan Vivo telefonu, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri ile birlikte 128 GB dahili depolama alanına yer veriyor. Aynı zamanda cihazda 6 GB’a kadar ek sanal RAM desteği bulunuyor. 15 watt hızlı şarj desteğiyle gelen model, 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Vivo Y27 5G modeli bağlantı seçenekleri arasında 5G, bir USB-C girişi, 3,5 mm jak noktası, Wi-Fi, Bluetooth ve temassız ödemeler için NFC desteğine yer veriliyor. Yazılım tarafında ise cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile çalışıyor.

Vivo Y27 5G fiyatı şimdilik maalesef bilinmiyor. Siyah ve mor renk seçenekleriyle satışa çıkacak ürünle ilgili eksik kalan detaylar, muhtemelen ilerleyen günlerde resmi olarak şirket tarafından açıklanacak.