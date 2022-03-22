Decentraland’den dünyanın ilk dijital moda etkinliği: Metaverse Fashion Week

Birçok markanın metaverse dünyasına adapte olmaya çalıştığını gördüğümüz şu günlerde, metaverse platformları da fiziksel hayat ile sanal hayat arasındaki farkları azaltmak için yeni projeler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Blok zinciri (blockchain) tabanlı popüler metaverse platformu Decentraland, dünyanın ilk dijital moda haftası etkinliği olan Metaverse Fashion Week 2022 etkinliğine ev sahipliği yapacak.

24-27 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte, dijital moda konusunda öne çıkan The Fabricant ve Auroboros gibi önemli markalar yeni kıyafet koleksiyonlarını sergileyecek.

Dört gün sürecek etkinlik boyunca Decentraland; çeşitli podyum yürüyüşleri, afterparty’ler ve yeni dijital kıyafetlerin gösterileceği sergilere ev sahipliği yapacak.

Geleneksel moda etkinliklerinin aksine Metaverse Fashion Week etkinliğine giriş ücretsiz ve herkese açık olacak. Yani kullanıcılar web tarayıcılarını kullanarak Decentraland‘e giriş yaptıktan sonra ilgili etkinlik alanını ziyaret edebilecek.

Ayrıca etkinlik esnasında kullanıcılar, NFT olarak herhangi bir ürünü satın almadan önce, ilgili ürünlerin üç boyutlu versiyonlarını da görebilecek. Ayrıca bazı ürünlerde çeşitli özelleştirmeler de yapılabilecek.

The Fabricant kurucu ortağı Amber Jae Slooten, özellikle çevreye verdiği zararlar göz önüne alındığında artık geleneksel moda etkinliklerinin geride kaldığını ve MVFW gibi yenilikçi etkinliklerin bu noktada önemli olacağına inandığını belirtiyor.