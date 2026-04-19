Google ve Gucci’den Android XR destekli akıllı gözlük hamlesi

Google, Gucci ile akıllı gözlük gerçekleştirmek üzere anlaştı.

2027 yılında piyasaya çıkması beklenen lüks model, moda ve teknolojiyi bir araya getirecek.

Merakla beklenen ürünün, Meta'nın Ray-Ban serisiyle rekabet edecek.

Cihazın Google'ın yeni Android XR işletim sistemiyle çalışması bekleniyor.

Google geçmişteki başarısızlığına rağmen akıllı gözlük pazarında şansını bir kez daha deneyecek. Google Glass ile beklediğini alamayan şirket, yıllar sonra yeniden bu segmente yönelik bir ürün için kolları sıvadı. Üstelik bunu yalnız gerçekleştirmeyecek olan firma, İtalyan moda devi Gucci ile el sıkıştı.

Ortaya çıkan son raporlar, Google’ın Gucci ile iş birliği yaparak 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yapay zeka destekli bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Lüks moda markasının sahibi Kering grubuyla yapılan stratejik ortaklığın amacı, insanların her gün takmak isteyeceği kadar şık bir cihaz yaratmak olarak vurgulanıyor.

Akıllı gözlükler artık birer moda aksesuarı olacak

Google’ın bu yılın sonlarında Android XR işletim sistemini kullanan ilk artırılmış gerçeklik gözlüğü olan “Project Aura” kod adlı ürününü piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu ilk model, Meta’nın cihaz tasarımını anımsatan kalın siyah plastik çerçeveleriyle daha sağlam ve geleneksel bir görünüme sahip olacak.

Google için Meta’nın Ray-Ban serisinin başarısıyla rekabet edebilmek adına moda dünyasının büyük isimleriyle ortaklık kurmak oldukça önemli görünüyor.

Gucci’nin yanı sıra şirket, Warby Parker ve Gentle Monster gibi markalarla da ortaklıklarını duyurdu. Bu stratejik iş birlikleri, teknoloji şirketlerinin ürünlerine farklı ve daha beğenilen isimler koymalarına olanak tanıyor.

The Verge’e göre teknoloji markasını bir moda etiketi arkasına gizleme stratejisi, gizlilik ve stil konusundaki pazar algısına da bir yanıt niteliğinde değerlendiriliyor. Snap’in CEO’su Evan Spiegel de yakın zamanda bu tüketici direncine değinerek, Meta markasının “insanların yüzlerinin yakınında görmek istemedikleri bir şey” olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesi planlanan lüks akıllı gözlük girişimi ile birlikte şirket, Google Glass’ın başarısızlığını kesin olarak silmeyi ve yapay zekayı vazgeçilmez bir moda aksesuarına dönüştürmeyi amaçlıyor. Şu an için ürünün teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi gibi konularda ne yazık ki herhangi bir bilgi bulunmuyor.