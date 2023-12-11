Çin dünyanın en büyük yeraltı laboratuvarında karanlık maddeyi inceleyecek

Çin, ülkenin güneybatısında yer alan ve ülke endüstrisi için önemli bir bölge olarak kabul edilen Siçuan eyaletinde önemli bir bilimsel çalışma için harekete geçti. Siçuan’da bulunan 2,4 kilometre derinliğine sahip yeraltı laboratuvarı, karanlık madde üzerine araştırma yapmak üzere faaliyet göstermeye başladı. Sınır Fizik Deneyleri için Derin Yeraltı ve Ultra Düşük Radyasyon Arka Plan Tesisi (DURF) adı verilen bu tesis, Jinping Yeraltı Laboratuvarı’nın ikinci projesi olarak belirtiliyor.

2020 yılında inşaatına başlayan tesisin toplam kapasitesi 330 bin metreküp olarak belirtiliyor. Dünyanın en büyük yeraltı laboratuvarı olarak hizmet verecek tesis, gizemli kara madde arayışına yardımcı olmak adına zorlu bir göreve başlıyor.

DURF farklı disiplinleri bir araya getirecek bir yeraltı bilimsel araştırma merkezi olacak

China Xinhua News’in aktardığı bilgilere göre Çin’deki yeni yeraltı laboratuvarı, Dünya yüzeyine ulaşana göre çok daha az çevresel radyasyona ve son derece düşük kozmik ışın akışına maruz kalıyor. Bununla birlikte laboratuvarın karanlık maddeyi incelemek adına oldukça temiz bir yapıya sahip olduğu vurgulanıyor.

Bilim insanları görünür maddenin evrenin sadece yüzde 5’ini kapladığını, kalan yüzde 95’lik kısmın ise karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğunu belirtiyor. Çin’deki Tsinghua Üniversitesi ve Şangay Jiao Tong Üniversitesi’nden gelen 10 kişiden oluşan ilk grup, bilimsel deneyler yürütmek üzere DURF’ta çalışmalarına başladı.

Tsinghua Üniversitesi’nden profesör Yue Qian, DURF tesisisin ülkenin ilgili sınır alanlarındaki araştırmalarının gelişimini kolaylaştırmak üzere parçacık fiziği, nükleer astrofizik ve yaşam bilimleri de dahil olmak üzere pek çok farklı disiplini entegre eden dünya standartlarında disiplinlerarası bir derin yeraltı bilimsel araştırma merkezi haline geleceğine inandığını belirtiyor.

Karanlık madde nedir?

Astrofizikte elektromanyetik dalgalar ile herhangi bir biçimde etkileşim sağlamayan, varlığı sadece diğer maddeler üzerindeki kütleçekimsel etkisiyle belirlenebilen maddeler olarak tanımlanan karanlık madde, tahminlere göre evrenin yaklaşık olarak yüzde 95’ini oluşturuyor.

Fakat bu maddeler, ışık ile hiçbir şekilde etkileşim kurmadığı için direkt olarak gözlemlenemiyor. Karanlık maddenin varlığını galaksilerin ve galaksi kümelerinin hareketlerini gözlemleyerek dolayı bir şekilde anlamamız mümkün oluyor.

Dünya genelinde karanlık maddeyi araştıran pek çok kurum bulunuyor. DURF’un de aralarına katıldığı bu kalabalık listede Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), CERN, Max Planck Enstitüsü ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü gibi isimler karşımıza çıkıyor.