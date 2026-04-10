ChatGPT için 100 dolarlık yeni Pro abonelik planı duyuruldu

ChatGPT için 100 dolarlık yeni bir Pro abonelik planı sunuluyor.

Bu seçenek, mevcut ChatGPT Plus paketine kıyasla tam 5 kat daha fazla Codex kullanım limiti veriyor.

Yeni abonelik paketi 200 dolarlık en üst planla aynı gelişmiş modellere, Instant ve Thinking özelliklerine sınırsız erişim imkanı sağlıyor.

OpenAI, ChatGPT için aylık 100 dolar karşılığında yeni bir “Pro” abonelik planı duyurdu. Bu dikkat çekici hamle, özellikle de yoğun bir şekilde kod yazan geliştiricileri hedefleyen Anthropic’in Claude Max planına doğrudan bir yanıt niteliğinde karşımıza çıkıyor.

Yeni abonelik planı aylık 100 dolar karşılığında kullanıcılara sunuluyor. Bu seçenek, Plus kademesini tamamlamak ve ChatGPT’ye entegre edilmiş programlama aracı Codex’in günlük kullanımını desteklemek üzere hizmet veriyor. OpenAI pratikte bu yeni planın Plus’tan beş kat daha fazla Codex sunduğunu belirtiyor.

ChatGPT Pro ailesi genişliyor

OpenAI, Plus planının fiyatını aylık 20 dolar olarak korumaya devam edecek. Yeni 100 dolarlık ara abonelik paketi ise daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyan ama şirketin sunduğu en yüksek seviyeyi istemeyenler için bir seçenek olacak.

OpenAI ayrıca mevcut fiyatlandırma sayfasında 200 dolarlık Pro planının artık görünmemesi nedeniyle de dikkat çekti. Fakat yine de şirket, bu üst düzey planın hala mevcut olduğunu doğruladı. Yani planın internet sitesinden kaybolması, kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Şirket, her iki Pro planının da aynı temel özelliklere sahip olduğunu açıkladı. 100 ve 200 dolarlık planlar arasındaki temel fark, kullanım limitlerinde yatıyor. Yani kullanıcılar farklı araçlar için değil, daha zorlu çalışma oturumları sırasında daha fazla işlem gücü için ödeme yapıyor.

OpenAI, Anthropic’in Claude’una meydan okuyor

OpenAI yeni 100 dolarlık fiyat etiketinin Anthropic ile daha doğrudan rekabet etmeyi amaçladığını gizlemedi. Bu alandaki ana rakibi olan Claude, uzun zamandır aynı fiyat aralığında bir alternatif sunuyordu.

Bu nedenle de ChatGPT’nin yeni abonelik paketi, halihazırda yerleşik bir oyuncuya karşı bir konumlandırma hamlesi olarak da değerlendiriliyor.

OpenAI sözcüsü TechCrunch’a konuya ilişkin şunları söyledi:

“Yeni 100 dolarlık Pro kademesi, özellikle sınırlamaların en çok önem taşıdığı yoğun çalışma seansları sırasında geliştiricilere paralarının karşılığında daha pratik kodlama yetenekleri sunmak üzere tasarlandı. Claude Code ile karşılaştırıldığında, Codex ücretli kademelerde dolar başına daha fazla kodlama yeteneği sunuyor ve bu fark aktif kodlama sırasında en çok fark ediliyor.”

Son olarak bugün OpenAI CEO’su Sam Altman’ın evine molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirildi. Daha sonrasında şirketin genel merkezinin önüne giden şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.