Central Park’tan ilham alan ASUS Zenfone 11 Ultra Verdure Green piyasaya çıktı

ASUS’un bu yılın Mart ayında tanıttığı performans canavarı Zenfone 11 Ultra için şık tasarımlı özel bir sürüm duyuruldu. New York’ta bulunan Central Park’tan ilham alarak tasarlanan Zenfone 11 Ultra Verdure Green renk seçeneği piyasaya çıktı.

Etkileyici bir görünüme sahip olan Zenfone 11 Ultra Verdure Green sıradan bir renk opsiyonu olarak değil, dikkat çekici bir hikayeyle pazarlanıyor. Ürünün odak noktası, New York’un yoğun atmosferinde bir huzur durağı olarak nitelendirilen bu parkın rahatlatıcı ve eşsiz estetiğinden esinleniyor. Öte yandan telefonun teknik özellikleri, ürünün standart versiyonuyla birebir olarak aynı kalıyor.

Yüksek performanslı bir yapıya sahip olan akıllı telefon modeli yeni renk seçeneğiyle birlikte daha “Premium” bir dokuya ulaşıyor. Son derece zarif bir görünüme sahip olan cihaz, arka tarafta ayırt edici bir yeşil renkle kaplanıyor. Göz alıcı tasarımıyla beğeni toplayan ürün, arkadaki üçlü kamera setinde alüminyum çerçeveye sarılmış ve cilalı camla kaplanmış bir tasarımı benimsiyor.

ASUS Zenfone 11 Ultra Verdure Green özellikleri

Central Park’tan ilham alan benzersiz tasarımıyla ilgi uyandıran yeni Zenfone 11 Ultra renk seçeneği orijinal modelle aynı özellikleri bünyesinde taşıyor. Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayan modelde Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,78 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. 144 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcılık sağlayan model, bu sayede mobil oyunculuk için de öne çıkan opsiyonlardan biri olmayı başarıyor.

Performans canavarı donanıma sahip telefon Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alıyor. 16 GB’a kadar RAM kapasitesiyle karşımıza çıkan model 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor.

Arka tarafta üçlü kamera seti sunan model, 50 MP ana kameraya ek olarak ayrıca 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 32 MP telefoto sensör taşıyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP’lık selfie kamerası bulunuyor. 66 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil kapasitesiyle gelen üründe 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C bağlantı noktası, P2 kulaklık girişi ve IP68 sertifikası destekleri sağlanıyor.