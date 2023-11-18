Camera Assistant daha fazla Samsung telefona geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve uyumlu Galaxy akıllı telefonların fotoğraf yeteneklerini geliştirmeye olanak sağlayan Camera Assistant uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı.

Pek çok yeni özellik, hata düzeltmesi ve iyileştirmeye ev sahipliği yapan güncelleme, kısa süre önce piyasaya sürülen fiyat-performans odaklı Galaxy S23 FE başta olmak üzere daha fazla Samsung telefonda desteklenmeye başlıyor.

Camera Assistant’a gelen yeni özellikler

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Camera Assistant’ın 2.0.00.0 sürümü ile birlikte kullanıcılar pek çok ayrıcalıklı özelliğe ulaşabiliyor. Kullanıcıların optik kalitede iki kat yakınlaştırma desteğine sahip olacağı belirtilirken, bu görüntülerin tam çözünürlükte yakalanıp, kalitenin kaybolmaması için kullanılacak alanı kırpıyor. Fakat ne yazık ki bu seçenek şimdilik sadece Galaxy S23 Ultra gibi yüksek çözünürlüğe sahip ana kameralı telefonlarda yer alıyor.

Uygulamaya gelen bir başka yenilik ise düşük ışık koşullarında gürültüyü azaltmak adına birkaç görüntü pikselini birleştiren Uyarlanabilir Piksel özelliğini etkinleştirebileceğiniz High Resolution Settings (Yüksek Çözünürlük Ayarları) adlı yeni bir menü karşımıza çıkıyor. Bu menüde dijital yakınlaştırma özelliği kullanılırken çözünürlük düşmesi durumunda, elde edilen görüntülerin boyutlarını artırma yeteneğine sahip olan Upscale Digital Zoom seçeneği dikkat topluyor.

Samsung’un Camera Assistant uygulaması, ultra geniş açılı sensörü sıkça kullanmayı tercih eden kullanıcılar için önemli bir özelliğe sahip olacak. Uygulamada yer alan pratik bir araç sayesinde saniyeler içinde bozulmaları düzeltebileceksiniz. Bu araç, fotoğrafların kenarlarında çoğunlukla kavisli olan nesneleri ve çizgileri düzelterek bir nevi balık gözü efekti yaratıyor.

Camera Assistant ile uyumlu Samsung telefonlar

Samsung, yayınlamış olduğu yeni güncelleme ile birlikte ayrıca bazı modellere de Camera Assistant için destek sunmaya başladı. Şirketin kısa süre önce tanıttığı Galaxy S23 FE gibi bazı modeller, şirketin özel ve gelişmiş kamera uygulamasına erişebilmeye başladı.

Camera Assistant’ı destekleyen Samsung telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor: