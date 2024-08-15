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    Bilim Haberler

    Bombus arılarının yön duygusu navigasyon teknolojisini geliştirebilir

    Bilim insanları tarafından bombus arıları üzerinde gerçekleştirilen dikkat çekici çalışma, gelecekte navigasyon teknolojisinin gelişmesine yardımcı olabilir.
    Bombus arısı

    Bombus arıları ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. İsveç’te yer alan Lund Üniversitesi bünyesinde görev alan bilim insanları yaptığı son çalışmada bombus arılarının beyinlerinin küçük olmasına rağmen olağanüstü bir yön bulma yeteneğine sahip olduğunu gözler önüne serdi.

    Bilim insanlarının yaptığı çalışmada ortaya çıkan sonuçların günümüz navigasyon teknolojisine bile etki edebileceği söyleniyor. GPS teknolojisinin çalışmadığı acil durumlar için bu çalışmadan yararlanarak navigasyon robotlarının geliştirilmesine yardımcı olunabileceği ifade ediliyor.

    Bilim insanlarından bombus arıları üzerinde ilginç araştırma

    Ulusal Bilimler Akademisi tarafından 1915 yılından bu yana yayımlanmaya devam eden Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yer alan raporda bombus arıları ile ilgili çarpıcı veriler paylaşıldı. Yaban arılarının yön bulma yeteneği konusunda omurgalılar kadar başarılı olduğunu vurgulayan rapor, bombus arılarının yön bulma duygusunun insanlardan daha ileri seviyede olduğunu gösteriyor.

    Bombus arısı

    Çalışmada ortaya çıkan en ilginç detaylardan biri, yaban arılarının ihtiyaç anında kullanılmak üzere beyinlerinde birkaç mekansal anı depolama yeteneğine sahip olduğuna işaret ediyor. Bombus arılarının uçarken devamlı olarak yön ve mesafe takibi yapmaları nedeniyle bu konuda insanlardan daha üstün oldukları ifade ediliyor. Lund Üniversitesi bünyesinde duyusal biyoloji araştırmacısı olarak görev yapan Rickesh Patel çalışmayla alaklı şunları söylüyor:

    “Çalışmamız beyinleri bir iğne başı kadar olmasına rağmen bombus arılarının memelilerinkine benzer yön bulma becerilerini nasıl gösterebildiğini anlamak için önemli ipuçları sağlıyor.”

    Peki ya bu çalışma ne işe yarayacak?

    Çalışmada görev alan bilim insanları bu araştırmanın ne gibi konularda işe yarayabileceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bombus arıları üzerinden gerçekleştirilen bu bilimsel çalışmanın karmaşık navigasyon problemlerinin çözümü adına önemli bir rol üstlenebileceğine işaret ediliyor.

    Bu çalışma ile birlikte bombus arılarının coğrafi bilgileri işleme şeklinin otonom navigasyon robotları konusunda yararlı olabileceği belirtiliyor. Uydu sistemlerinin devre dışı kaldığı senaryolarda bu çalışmadan elde edilen sonuçların işlevsel bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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