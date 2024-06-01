Bir dönemin efsanesi iPhone 5s için yolun sonuna gelindi

iPhone 5S modeli için yolun sonuna gelindi. Bir döneme damgasını vuran popüler Apple telefonu artık resmi olarak markanın “vintage” ürün kataloğuna dahil edildi. Bu listeye giren iPhone’lar için bundan sonra Apple mağazalarında onarım için yedek parça bulmak ya da cihazla alakalı olarak teknik destek almak ne yazık ki mümkün olmuyor.

Bilindiği üzere Apple ekosisteminde bir cihaz, resmi satışlarının sona ermesinden yedi yıl sonra şirketin “vintage” ürün listesine alınıyor. 2013 yılında piyasaya çıkan iPhone 5S’in de artık fişinin tamamen çekildiği görülüyor. Bir döneme damgasını vuran popüler akıllı telefon modeli, cezbedici tasarımı ve zamanına göre etkileyici performansıyla rakiplerinin önüne geçmeyi başarmıştı.

iPhone 5S, Apple için bir dönüm noktasıydı

Piyasaya sürüldüğü dönem tüketiciler tarafından yoğun bir ilgi gören iPhone 5S’in ilk 64 bit mobil işlemci olan Apple A7 çipi ile gelerek dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Donanım tarafında beklentileri fazlasıyla karşılayan cihaz, dönemine göre iddialı kamera yetenekleriyle de artı puan sağlamıştı.

Popüler akıllı telefon modeli ilk piyasaya sürüldüğü zaman iOS 7 işletim sistemi ile çalışıyordu. AirDrop özelliğini hayatımıza dahil eden bu güncelleme, aynı zamanda daha önceki iPhone’larda yer almayan, ekranın altından yukarı kaydırılarak kullanıcıların pratik bir şekilde ulaşabildiği Kontrol Merkezi özelliğini de bizlerle buluşturmuştu.

Sonraki yıllarda iOS 8, iOS 9, iOS 10, iOS 11 ve iOS 12 güncellemelerini de almaya hak kazanan model, 2019 yılında güncelleme desteğini yitirdi. iOS 13’ü alamayan cihaz, bu tarihten sonra yavaş yavaş rafa kaldırılmaya başlandı.

iPhone 5S’in kendine has ilgi çekici tasarımı, halen daha birçok Apple hayranına göre “en şık tasarımlı iPhone” olarak kabul ediliyor. Apple CEO’su Tim Cook tarafından 20 Eylül 2013 tarihinde iPhone 5C cihazıyla birlikte tanıtılan ürün, 2014’te amiral gemisi koltuğunu iPhone 6’ya bıraktı. 2016 yılında ise uygun fiyatlı iPhone SE modelinin piyasaya sürülmesiyle birlikte iPhone 5S üretimi sona erdi.

Son olarak Apple’ın yalnızca iPhone 5S’i değil, iPod Touch 6 modelini de “vintage” listesine dahil ettiğini belirtmekte yarar var. 4 inç ekrana sahip olan, 8 MP arka kamera ve Apple A8 çipinden güç alan iPod modeli için resmi desteğin yoluna gelindi.

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