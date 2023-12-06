Bing, GPT-4 destekli Deep Search özelliğini duyurdu

Teknoloji devi Microsoft, popüler arama motoru Bing için daha karmaşık aramalar ve üst düzey araştırma isteyen konular için en iyi sonuçları bulmayı vaat eden GPT-4 desteğine sahip yeni Deep Search özelliğini kullanıcılara duyurdu. Bing’e gelen yeni arama özelliği, OpenAI tarafından geliştirilen dil modeliyle birlikte çalışıyor. Bununla birlikte yeni hizmet, uygulamada alışık olduğumuz arama işlevine ek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Microsoft Bing kullanıcıları için duyurulan bu yeni özellik, şu anda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Şirket, Deep Search adlı arama işlevini az sayıda kullanıcıyla test etmeye başlamış durumda. Bu sayede ekip, şimdiden büyük bir dikkat toplayan yeniliğini herkese açık kararlı sürümde yayınlamadan önce kullanıcılardan geri bildirim toplayarak mevcut hataları düzeltmek ve gerekli noktalarda iyileştirmelerde bulunmak istiyor.

Microsoft Bing Deep Search özelliği ne işe yarıyor?

Bing’in yeni özelliği, sorgu açıklamasını daha geniş bir hale getirmek ve aynı zamanda daha ayrıntılı bilgiler sağlamak için OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 dil modelinden faydalanıyor. Microsoft’un konuya ilişkin yaptığı resmi açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Bu genişletilmiş açıklama, arama amacını ve beklentileri yalnızca birkaç anahtar kelimeden daha net ve kesin bir şekilde yakalıyor. Ayrıca Bing’in aradığınız bilgi türünü anlamasına yardımcı oluyor. Bing daha sonra bu görevi göz önünde bulundurarak web’in çok daha derinlerine iner ve genellikle tipik arama sonuçlarında görünmeyen ilgili sonuçları çeker. Deep Search, genişletilmiş sorguyla eşleşebilecek sayfaları bulmak, sorguyu benim adıma yeniden yazmak ve bu varyasyonları aramak için sorgulama tekniklerinin bir kombinasyonunu kullanır.”

Bing için gelen yeni Deep Search özelliğinin her bir sonucun alaka düzeyini ve kalitesini belirlemek adına konunun uygunluğu, ayrıntı düzeyi, kaynağın güvenilirliği, sayfanın güncelliği ve popülaritesi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak çalıştığı vurgulanıyor. Bununla beraber daha kapsamlı bilgiler elde edebilmek için hizmet, standart aramalara göre daha uzun bir yanıt süresi sunuyor. Microsoft, bu hizmetten alacağınız yanıtların ekrana gelme süresinin 30 saniyeyi bulabileceğini belirtiyor.

Bing’e gelen yeni özelliğin şu anda tamamen rastgele bir şekilde dünya genelindeki kullanıcılar arasından seçildiği belirtiliyor. Ancak ne yazık ki şimdilik bu işlevin herkese açık kararlı sürümde ne zaman yayınlanacağı paylaşılmıyor.