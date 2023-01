Bill Gates hangi telefon modelini kullandığını Reddit’te açıkladı

67 yaşındaki ünlü iş insanı, yazılımcı ve yatırımcı Bill Gates bugün dikkat çekici bir haber ile gündeme geldi. Microsoft’un kurucu ortağı olan Gates, popüler sosyal medya platformu Reddit’in AMA (Ask Me Anyting) kanalında hayranlarının sorularına yanıt verdi. On birinci kez Reddit’teki soru-cevap etkinliğine katılan Gates, hangi akıllı telefon modelini kullandığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl da yine Reddit’te hayranlarının sorularını cevaplayan Bill Gates, katlanabilir akıllı telefonlara karşı bir zaafı olduğunu ifade etmişti. Fakat tecrübeli iş insanı, Microsoft tarafından geliştirilen Surface Duo adlı katlanan telefon yerine Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen Galaxy Z Fold 3 modelini kullandığını belirtmişti. Aradan geçen bir yılın ardından Gates’in kullandığı telefonu değiştirdiği ortaya çıktı. Başarılı girişimci, cihazının modelini değiştirse de Samsung’dan yine vazgeçmedi.

Bill Gates, Samsung Galaxy Z Fold 4 kullandığını paylaştı

Geçen sene Samsung Galaxy Z Fold 3 cihazını kullanan eski Microsoft lideri, bu yıl ise mevcut cihazını piyasadaki en üst düzey katlanabilir telefon modeli olarak bilinen Galaxy Fold 4 ile değiştirdiğini belirtti. Amiral gemisi bir modele sahip olan Gates, bu cihazı Güney Kore’de Samsung Başkanı JY Lee’nin elinden aldığını aktardı. Gates’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Bir Samsung Galaxy Z Fold 4’üm var. Samsung Başkanı JY Lee, onu Güney Kore’de gördüğümde Galaxy Z Fold 3’ümü güncellemem için bana verdi.”

Gates aynı zamanda Galaxy Z Fold 4 cihazından Outlook da dahil olmak üzere birçok Microsoft programını kullandığını belirtti. Samsung ve Microsoft’un yazılım konusunda önemli bir iş birliği gerçekleştirdiğini hatırlatan Gates, bu nedenle şirketin üst düzey telefonlarında genellikle One UI kullanıcı arayüzüne önceden yüklenmiş birçok Microsoft uygulamasına yer verildiğinin altını çizdi.

7,6 inç dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 4, kapak kısmında ise 6,2 inçlik Dinamik AMOLED panele ev sahipliği yapıyor. Büyük ekranlı bir cihaza sahip olmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Bill Gates, hem telefon hem de tablet deneyimini bir arada yaşamaktan dolayı memnun olduğunu aktardı.

“Microsoft beni bazı araştırma ve ürün planlarına dahil ediyor” diyen Bill Gates, Satya Nadella ve ekipleriyle çalışmaktan büyük bir keyif aldığını ifade etti. Donanım yol haritalarında güncel olmadığını aktaran iş insanı, masaüstü bilgisayar olarak Windows Surface Studio kullandığını ve iş yerinde Surface Hub cihazını ilgiyle kullandığını belirtti.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri ve fiyatı

120 Hz yenileme hızına sahip 7,6 inç dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 4, dış tarafta ise 6,2 inç panelle karşımıza çıkıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm) işlemciden güç alan model, Android 12L tabanlı One UI 5 kullanıcı arayüzü ile çalışıyor.

1 TB’a kadar depolama alanı desteği sağlayan Samsung Galaxy Z Fold 4, 12 GB RAM kapasitesi sunuyor. Arka kısımda 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapan telefon; ön kısımda ise 4 MP ekran altı selfie kamerası ve 10 MP kapak kamerası taşıyor. 4400 mAh pil kapasiteli cihazda 25 watt hızlı şarj desteği yer alıyor. Cihaz gri, bej ve siyah renk seçenekleriyle 44 bin 999 TL karşılığında ülkemizde satılıyor.