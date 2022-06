BEST Istanbul Datathon için geri sayım başladı!

Dünyanın dört bir yanındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gerçek-dünya iş vakası üzerinde çalışma olanağı buldukları BEST Istanbul Datathon yarışması 4-5 Haziran 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

BEST nedir?

BEST, mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getiren, apolitik ve kar amacı gütmeyen bir öğrenci birliği olarak tanımlanıyor. Birlik, 34 ülkede 93 yerel BEST grubu ve 3300’den fazla üyesiyle her geçen gün büyüyen genç, güçlü ve yenilikçi bir öğrenci ağı oluşturuyor. BEST organizasyonları, Avrupa’nın dört bir yanında bir milyonun üzerinde öğrenciye ulaşarak mesleki gelişim ve kariyer desteği de sağlıyor.

BEST Istanbul Datathon nedir?

Bu sene BORUSAN ENBW sponsorluğunda gerçekleşecek olan BEST Istanbul Datathon, dünyanın dört bir yanındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin makine öğrenimi, yapay zeka ve veri biliminin farklı alanlarını kullanarak gerçek dünya iş vakası üzerinde çalışma olanağı buldukları 24 saat çevrimici bir yarışmadır. Yarışma 2-5 kişilik 24 takımın katılımıyla 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Ödüller

olan takıma 6000₺ olan takıma 2000₺

ödül, WWF’den 2 kişiye hoodie çekilişi, 2 kişiye toptalent.co/businessschool‘dan sertifikalı eğitim çekilişi ve yine Toptalent’tan tüm katılımcılara özel %15 indirim kuponu hediye olacak!

Datathon yarışmasında muhteşem bir yarışma deneyimi yaşarken, takımınızla beraber ödüller için yarışma imkanı bulmak için hemen başvuru yapabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2022

Başvurular ve detaylı bilgi için: https://datathon.bestistanbul.org

Ayrıca aşağıdaki bağlantıları kullanarak etkinliği yakından takip edebilirsiniz: