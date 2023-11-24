ASUS ROG Phone 8 Ultimate, 24 GB RAM ile geliyor

ASUS çok yakında yeni oyun telefonu ile hayranları karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen ASUS ROG Phone 8 Ultimate için geri sayım başlamış durumda. Toplamda üç modelden oluşacak akıllı telefon serisinin en güçlü varyantı olan bu sürüm, 24 GB RAM kapasitesi ile Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Şirketin geçen yılki amiral gemisi cihazında 16 GB RAM’e yer verdiği göz önüne alınırsa, bu hamle marka için önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

ASUS ROG Phone 8 serisi akıllı telefon ailesi, oyun telefonları pazarında yeni bir dönüm noktası olacak. Toplamda üç modele ev sahipliği yapacak olan seride standart modelin haricinde ROG Phone 8 Pro ve ROG Phone 8 Ultimate’e yer verilecek. Peki ya serinin en güçlü modeli, kullanıcılara ne gibi özellikler sunacak? İşte Geekbench’te ortaya çıkan ilk detaylar…

ASUS ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench’te görüldü

ASUS’un yeni oyun telefonu, Geekbench platformunda ASUS_AI2401_D model numarası ile karşımıza çıktı. Bu numaralar, serinin en güçlü seçeneği olarak duyurulacak ROG Phone 8 Ultimate’e işaret ediyor. Merakla beklenen performans canavarı telefon, Geekbench’te yer alan bilgilere göre kutudan çıkar çıkmaz Google’ın yeni Android 14 işletim sistemi ile çalışmaya başlayacak.

Aktarılan bilgilere göre ASUS ROG Phone 8 Ultimate, Geekbench testlerinde olağanüstü performans göstererek tek çekirdek testinde 2.235 puana çok çekirdek testinde ise 7.098 puana ulaştı. Bu puanlar performans ve işleme kapasitesindeki önemli potansiyeli yansıtıyor.

Bununla birlikte modelde 24 GB’lık devasa RAM kapasitesi sunulacak. Öte yandan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen ve Samsung Galaxy S23 serisinde de yer alacağı tahmin edilen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipi taşınacak. Böylelikle kullanıcılar için üst düzey bir performans sağlanacak.

Cihazda bu işlemcinin yer alması şimdiden büyük bir dikkat topladı. Şimdiye kadar Qualcomm’un optimize edilmiş bu çipi yalnızca Samsung’un Galaxy serisi akıllı telefonlarına özel olarak geliyordu. Fakat Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy’nin RedMagic cihazlarında kullanılmasıyla birlikte şimdi de Snapdragon 8 Gen 3’ün özel sürümü ASUS’un yeni oyun telefonunda karşımıza çıkmaya başlayacak.

ASUS ROG Phone 8 Ultimate, 65 watt hızlı şarj desteği ile hayranları karşısına çıkacak. Yalnızca performansa değil, enerji verimliliği ve şarj hızına da odaklanan şirket, iddialara göre büyük bir ekran deneyimi ile birlikte AMOLED panel, HDR10+ desteği ve 165 Hz yenileme hızını bir araya getirecek.