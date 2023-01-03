Aralık 2022’nin en iyi telefonları AnTuTu tarafından açıklandı

AnTuTu her ay olduğu gibi yine piyasadaki en güçlü cihazları içeren raporunu yayımladı. Aralık 2022’nin en iyi telefonları belli oldu. Yalnızca Android işletim sistemli akıllı telefon modellerini kapsayan listede birbirinden yüksek performans sunan on modele yer verildi. Çinli telefon üreticilerinin listedeki ağırlığı dikkatlerden kaçmadı.

AnTuTu’nun yayımladığı Aralık 2022’nin en iyi telefonları raporuna Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi damgasını vurdu. Listede ezici bir üstünlük elde eden yonga seti, ileri düzeyde performans gösteren modellerden 7’sinin donanımında kendine yer buldu. Bir cihazda yine Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyi bulunurken; MediaTek şirketi ise iki cihazda Dimensity 9200 işlemcisiyle listeye dahil olabildi.

iQOO 11 Pro yüksek performansıyla zirvede

8 Aralık 2022 tarihinde piyasaya çıkan iQOO 11 Pro modeli, kısa sürede etkileyici performansıyla kullanıcıları büyülemeyi başardı. 6,78 inç LTPO4 AMOLED ekranda dgelen cihaz, 144 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcı deneyim vaat ederken; HDR10+ desteği, 1440 x 3200 piksel çözünürlük kalitesi ve 1800 nit maksimum parlaklık oranı modelin artı puan kazandıran bazı unsurlarından oldu.

Sekiz çekirdekli (1×3,2 GHz Cortex-X3 ve 2×2,8 GHz Cortex-A715 ve 2×2,8 GHz Cortex-A710 ve 3×2,0 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) işlemciyle gelen iQOO 11 Pro; 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesini 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama alanı seçenekleriyle eşleştirdi.

Ekran altı parmak izi tarayıcısına izin veren modelde 4700 mAh pil kapasitesi ve 200 watt hızlı şarj desteği yer aldı. Bu sayede telefonun yalnızca 10 dakika gibi kısa bir süre içinde yüzde 100 şarja ulaşabileceği belirtildi. 50 MP ana kamera, 13 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapan cihazda, 16 MP selfie kamerası yer aldı. 700 Euro fiyat etiketiyle satılan model kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaşırken, başarısını da son AnTuTu raporuyla birlikte ispatlamış oldu.

Aralık 2022’nin en iyi telefonları hangileri?

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili iQOO 11 Pro (16 GB + 512 GB) modeli 1311221 puan alarak AnTuTu’nun hazırladığı Aralık 2022’nin en iyi telefonları listesinde ilk sıraya yerleşti. İkinci basamakta 1309159 puanla Redmi K60 Pro yer alırken; üçüncülüğü ise 1399346 puan ile Vivo X90 Pro+ elde etti.

Listedeki modeller arasında Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirilen diğer cihazlar iQOO 11, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 ve Moto X40 oldu. Beşinci sıradaki Vivo X900 Pro ve dokuzuncu basamaktaki Vivo X90 modelleri MediaTek Dimensity 9200 işlemciyle geldi. Onuncu sırada yer alan OnePlus Ace Pro ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip. İlk on sırada yer alan tüm telefonlar ise şu şekilde sıralandı: