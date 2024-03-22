Apple’ın yeni iPhone 15 reklamı Face ID özelliğini öne çıkarıyor

Apple yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli olan iPhone 15 için yeni bir reklam filmi yayınladı. Şirketin yayınladığı bu reklamda iPhone 15 modelinin Face ID yetenekleri gözler önüne serildi. Face ID’nin gizlilik ve güvenlik konularındaki önemini konu alan reklam, eğlenceli dokusuyla büyük bir dikkat yarattı.

Geçen yılın Eylül ayında piyasaya çıkan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da büyük bir ilgiyle karşılaşan yeni iPhone modeli, şirketin yayınlamış olduğu son reklam filminde başrolde kendine yer buldu. Cihazın ön tarafında yer alan ilgi çekici Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımında muhafaza edilen Face ID sensörleri, 12 telefonun 12 MP’lik selfie kamerasının hemen yanında bulunuyor. Peki ya reklamda Face ID’nin hangi noktalarına odaklanılıyor? İşte detaylar…

Face ID odaklı iPhone 15 reklamı ilgi çekti

Apple tarafından “Nice Try!” başlığı altında yayınlanan yeni iPhone 15 reklam filmi, Face ID teknolojisine odaklanıyor. Reklamda şirket, meraklı akrabaların izinsiz bir şekilde iPhone’a erişmeye çalıştığı bir aile yemeği sekansını gösteriyor. Masanın üzerine bırakıldığı görülen telefonun sahibi bulunamıyor. Bunun üzerine masadaki diğer aile üyeleri, cihazın kilidini açmak için yoğun gayret gösterse de hiç kimse bunda başarıya ulaşamıyor.

Yeni reklam filminde şirket, Face ID’nin fiziksel benzerliklere sahip olan bireyleri bile hiçbir şekilde birbirinden karıştırmadığını söylüyor. Yalnızca cihazda daha önce kaydedilen kişinin yüzünün tanımlanması halinde cihaza erişim izni sunulacağı vurgulanıyor.

Fiziksel benzerliği olan insanları birbirinden ayırt etme konusunda üst düzey bir yeteneğe sahip olan Face ID, bunun için bir derinlik haritası üzerinden yüz ayrıntılarını tespit etmeye yardımcı olan gelişmiş bir biyometrik sensörden faydalanıyor. Bu sayede daha önce Face ID’ye yüzünü tanımlayan kullanıcıların makyaj yapmaları ya da gözlük takmaları gibi durumlarda bile sistem doğru bir şekilde çalışmaya devam edecek.

Apple’ın iPhone cihazları için güvenlik çözümü olarak bilinen Face ID, diğer markaların kullandığı benzer teknolojilere göre çok daha yüksek bir doğruluk oranı ve güvenilirlik sağlıyor. Bilindiği üzere birtakım markalar tarafından geliştirilen cihazlarda, yüz tanıma sistemleri oldukça kolay bir şekilde aşılabiliyor. Özellikle de kimi cihazlar, fotoğraf göstererek yüz tanıma doğrulamasını hızlıca geçiyor. Bu nedenle Apple, tüm kullanıcıları için daha güvenli bir deneyime zemin hazırlıyor.

Apple tarafından yayınlanan yeni FaceID odaklı iPhone 15 reklam filmini aşağıdan da izleyebilirsiniz: