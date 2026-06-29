Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra’nın yeni görüntüleri geldi

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Apple imzalı ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın yeni tasarım prototipleri sızdırıldı.

Cihaz, rakiplerinin aksine dikey ve ince uzun bir yapı yerine açıldığında adeta bir iPad mini deneyimi sunan daha geniş bir ekran formuna sahip olacak.

Merakla beklenen cihaz, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte Eylül ayında resmen tanıtılacak.

Teknoloji devi Apple’ın ilk katlanabilir telefonu için geri sayım başladı. Dünya çapında büyük bir sabırsızlıkla beklenen iPhone Ultra, Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Ortaya çıkan son raporlar, cihazın sıra dışı tasarımının nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor.

Katlanabilir iPhone Ultra’nın yeni prototipleri sızdırıldı. Siyah renkli tasarıma sahip olan geniş ekranlı modelin görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın göz alıcı bir görünüme sahip olacağı bir kez daha doğrulandı.

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iPhone Ultra tasarımı nasıl görünecek?

GSMArena’nın haberine göre iPhone Ultra kapalıyken Galaxy Z Fold 7 ile yaklaşık aynı kalınlıkta, açıkken ise sadece 4,5 mm kalınlığında olabilir. Cihazın arka tarafında, kapsül şeklinde bir modül içinde yer alan çift kamera kurulumu bulunuyor.

İç ekran, daha küçük bir iPad mini’ye benzeyen büyük boyutlara sahip olacak. Ön kamera için sol üst köşede bir delik bulunuyor. Dış ekranda ise selfie kamerası için ortada bir delik yer alıyor.

Katlanabilir modelin iç panelinin 7,76 inç ve katlanma yeri olmayacak şekilde, dış panelinin ise 5,49 inç olacağı yönünde tüm işaretler mevcut. Cihazın içinde ise A20 Pro çip ve 12 GB RAM bulunması bekleniyor.

Yeni prototip daha önce bilinmeyen herhangi bir detayı ortaya koymasa da Apple’ın ilk katlanabilir telefonuna ne kadar incelik kattığını daha da net bir şekilde gösteriyor.

Lansman için geri sayım başladı

Merakla beklenen lansman tarihi için ise geri sayım başlamış durumda. Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleriyle birlikte Eylül ayında resmen tanıtılacak.

İddialara göre tam lansman tarihi 8 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Fakat bu tarihin şimdilik Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatmakta fayda var.

Son olarak iPhone 18 serisinin temel modeli 2027 yılında resmi olarak tanıtılacak.