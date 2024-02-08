Apple yakında en az iki katlanabilir iPhone duyurabilir

Apple uzun bir süredir çeşitli katlanabilir telefon prototipleri üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar bu konuda birçok patent alan ve Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip cihazlarla karşımıza çıkacağı öne sürülen şirket, gelen son sızıntılarla beraber dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

The Information’ın iddialarına göre Apple, iki yeni katlanabilir iPhone prototipi geliştiriyor. Kaynağın ismi açık bir şekilde belirtilmese de platform; haberin, şirketin planlarını doğrudan bilen bir kaynaktan geldiğini ileri sürüyor. Elbette ki şirket henüz bu iddialara ilişkin bir cevap vermedi. Fakat sızıntılar, merakla beklenen iPhone Flip modellerinin giderek daha da yaklaştığına işaret ediyor.

Apple iki katlanabilir iPhone prototipi üzerine yoğunlaştı

İddialara göre Apple, Samsung’un liderliğini sürdürdüğü katlanabilir akıllı telefon pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Söylentiler doğrultusunda şirket, Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olacak modeller için kolları sıvadı. Katlanan yapısıyla kullanıcılar için şık ve inovatif bir seçenek sunacak olan firma, beklentileri şimdiden oldukça yükseltti.

Tabii ki de Apple’ın şu sıralar iki katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışsa da, elbette bu durum şirketin kesin olarak bu segmente giriş yapacağı anlamına gelmiyor. Yani işler aksi yönde seyrederse şirket bu planlarından vazgeçip katlanabilir telefon projesini rafa kaldırabilir. Ancak yine de böyle bir negatif senaryonun gerçekleşmesi küçük bir olasılık gibi görünüyor.

Katlanabilir telefon pazarında Samsung-Apple rekabeti başlayabilir

iPhone Fold için Apple hayranları hayal kurmaya devam ederken, yine de beklenen cihazın bir süre daha perdenin arkasında gizli kalacağı anlaşılıyor. 2018 yılından bu yana şirketin bir katlanabilir iPhone projesi üzerinde aksiyon aldığı biliniyor. Bu süre zarfında Samsung beş nesildir Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini karşımıza çıkarmayı sürdürürken, Apple’dan ise henüz bir sonuç gelmedi.

Akıllı telefon pazarında Apple ile Samsung arasında yıllardır devam eden sert bir rekabet yaşanıyor. Şu anda Samsung katlanabilir telefon pazarının lideri konumunda bulunurken, bu alanda henüz bir cihaz üretmemiş olan Apple’ın söz konusu pazara girişiyle birlikte dengelerin nasıl değişeceğini görmek şüphesiz ki şaşırtıcı olacak.

Son olarak yakın zamanda ortaya çıkan bazı iddialarda şirketin iPad Mini için katlanabilir bir seçenek üreteceği belirtilmişti. Apple’ın gerçekten böyle bir hamlede bulunup bulunmayacağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam etse dahi her iki olasılık da firmanın hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor.