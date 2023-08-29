Apple resmen duyurdu: iPhone 15 tanıtım tarihi belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Apple, iPhone 15 serisinin tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı. Yeni iPhone modelleri neredeyse bir yıldır teknik özellik ve tasarımlarını ortaya çıkaran sızıntıları ile gündemdeki yerlerini koruyordu. Son zamanlarda ise Apple’ın merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon ailesini Eylül ayının ortalarında duyuracağına dair spekülasyonlar ortalıkta dolaşıyordu.

Bu iddia Apple tarafından yayınlanan bir resmi açıklamayla resmen doğrulandı. ABD’li teknoloji devi, internet sitesi üzerinden paylaştığı bir duyuruda, yeni Sonbahar etkinliğini gerçekleştireceği tarihi hayranları ile paylaştı. Uzun bir süredir merakla beklenen iPhone 15 serisinin tanıtım etkinliği, 12 Eylül 2023 tarihinde, Türkiye saatiyle akşam 20:00’da başlayacak.

iPhone 15 tanıtım tarihi nihayet belli oldu

Hatırlayacağınız üzere Apple, iPhone 14 serisini 7 Eylül 2022 tarihinde hayranlarıyla buluşturmuştu. Bazı Apple analistleri ise bu günün Çarşamba’ya denk gelmesinden yola çıkarak, iPhone 15 ailesinin tanıtılacağı etkinliğin de Eylül’ün ikinci haftasına ve Çarşamba gününe denk getirileceğini tahmin ettiklerini belirtmişlerdi.

Ancak Apple’ın resmi açıklaması, bütün bu tahminleri boşa çıkardı, zira 12 Eylül 2023 Salı gününe denk geliyor. Esas olarak Apple genellikle Sonbahar etkinlikleri için Salı gününü tercih ediyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, iPhone 13’ün duyurulduğu 14 Eylül 2021 ile iPhone 12’nin tanıtıldığı 13 Ekim 2020 tarihleri de yine aynı güne denk getirilmişti. İstisnai olarak iPhone 14’ün tanıtılacağı lansman Çarşamba günü yapılmıştı.

Peki Apple’ın yeni etkinliğinde kullanıcıları neler bekliyor? Apple geleneksel bir şekilde, her yıl Sonbahar etkinliği sırasında ekosisteminde yer alan cihazlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürüyor. Beklendiği üzere iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (Ultra olarak da adlandırılabilir) olmak üzere dört modelden oluşan yeni akıllı telefon ailesi, etkinliğin yıldızı olarak kayda geçecek.

Apple, etkinliği sırasında yeni akıllı saatleriyle de karşımıza çıkabilir. Tahminlere göre Apple Watch Series 9, ilerleyen günlerde konferansın dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi olabilir. Apple Watch Series 8’in devamı niteliği taşıyacak olan bu akıllı saat, özellikle işlemci performansı bakımından önceki modeline göre daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak.

İddialara göre Apple’ın etkinliğinde sadece bir tane Apple Watch modeli görmeyeceğiz. Şirketin ilk olarak geçen sene iPhone 14 serisiyle birlikte tanıttığı Apple Watch Ultra modelinin ikinci jenerasyonu da konferansın sürpriz ürünlerinden birisi olarak karşımıza çıkabilir. Watch Ultra 2’nin önceki modelden daha hafif olacağı ve yeni renk seçenekleriyle geleceği söyleniyor.

Tüm bunlara ek olarak Apple’ın yeni aksesuarlarını da Sonbahar lansmanında kullanıcılarının beğenisine sunacağı iddia ediliyor. Tahminlere göre Apple Watch için yeni kordon seçenekleri, iPhone 15 için özel üretim kılıflar, Thunderbolt kablo aksesuarı, USB-C AirPods Kılıfı ve çok daha fazla yeni ürün ilerleyen günlerde hayranları ile buluşabilir.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Apple Park Kampüs’te gerçekleşecek olan etkinlik, Apple’ın resmi YouTube kanalından, web sitesinden ve Apple TV’den izlenebilecek.