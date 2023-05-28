Apple Pay iş geliştirme direktörü Apple’dan ayrıldı

Teknoloji devi Apple’ın henüz ülkemizde kullanılmayan Apple Pay servisi, kullanımda olduğu ülkelerde popülerliğini sürekli olarak artırmaya devam ediyor. Apple Pay’in söz konusu başarısı artmaya devam ederken, Apple Pay iş geliştirme direktörü, yeni bir karar aldığını açıkladı.

Apple Pay iş geliştirme direktörü ve Tap to Pay’i yöneten Apple yöneticisi şirketteki geleceği hususunda önemli bir karar aldı. Teknoloji devi Apple’ın önemli servislerinden birisi olan Apple Pay’in iş geliştirme direktörü Eric Hoffman, şirketten ayrıldı.

Apple Pay iş geliştirme direktörü Eric Hoffman şirketten ayrıldı

Apple Pay iş geliştirme ve Tap to Pay’i yöneten Eric Hoffman, sekiz yıllık bir görev süresinin ardından şirketten ayrıldığını açıkladı. Apple’a yakınlığıyla bilinen Bloomberg’ten Mark Gurman’a göre Eric Hoffman, geçtiğimiz hafta Apple’ın Hizmetler grubundan ayrıldı.

Eric Hoffman’ın LinkedIn profiline göre, sekiz yılı aşkın bir süredir Apple’da çalışan Hoffman, 2014 yılında Apple Pay’i oluşturmak ve ölçeklendirmek için dışarıdan işe alınan ilk kişilerden biri olarak Apple’a katıldı. Bu görevler arasında ödeme ortaklıkları ekiplerini yönetmek, bankalar, tüccarlar ve FinTech firmalarıyla çalışmak da yer alıyor.

Bunun yanı sıra, satıcıların ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan iPhone’larından temassız ödeme almalarına olanak tanıyan iPhone projesi Tap to Pay için iş geliştirmeyi de yönetti. Hoffman’ın Apple’daki görevinin ardından nereye gideceği şu an için belli değil.

The Apple Post’un haberine göre, Hoffman’ın ayrılmasıyla birlikte, Apple’ın yavaş yavaş büyüyen ve sadece iki ay içinde dört yöneticisini kaybettiği şirketten ayrılan yöneticiler grubuna bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Bunlar arasında Mayıs ayında ayrılacak olan Video, Spor ve Apple TV+ kıdemli direktörü Pete Distad da bulunuyor. Son olarak nisan ayında da Servisler Başkan Yardımcısı Peter Stern ve satış yöneticisi Doug Beck şirketten ayrılmıştı.