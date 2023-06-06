Apple macOS 14 Sonoma duyuruldu

Apple, masaüstü işletim sisteminin en son versiyonu olarak yeni Apple macOS 14 Sonoma sürümünü WWDC 2023 etkinliğinde görücüye çıkardı.

Yeni macOS Sonoma, başlıca masaüstünde widget desteği, yeni bir oyun modu ve haraketli ekran koruyucuları ile geliyor.

Apple macOS 14 Sonoma neler sunuyor?

Apple WWDC 2023 etkinliği tamamlandı. Apple’ın geçmiş yıllardaki sürüm yayımlama stratejisine dayanarak, macOS 14 olarak da bilinen güncellemenin yakın zamanda geliştirici beta sürümünde ve önümüzdeki haftalarda genel beta sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor. macOS Sonoma, 2023 sonbaharına doğru kullanıcıya ulaşacak.

Artık Widget’lar, Bildirim Merkezi’nden masaüstünün dilenen yerine sürüklenebiliyor. Ayrıca aynı ayda bir iPhone’unuz varsa (devamlılık açısından) telefona özel bildirimler de Mac’lere aktarılabiliyor. Bunlara ek olarak Widget’lar etkileşimli olabiliyor. Örnek vermek gerekirse yapılacaklar listesindeki bir öğe tamamlandığında pencere arka planda kaybolacak şekilde tasarlanmıştır.

Bir diğer önemli özellik ise oyuncuları oldukça sevindirecek gibi gözüküyor. Bir oyunun CPU ve GPU kaynaklarına erişimine öncelik vermenin yanı sıra AirPods, Xbox ve PlayStation cihazlar için düşük gecikme sağlayan yeni bir “oyun modu” ile geliyor.

Görüntünüz kamerada kalırken arkada slayt gösteri yapabilen içerikleri imkân tanıyan “Presenter Oerplay” özelliği ile video konferans uygulamalarında bazı iyileştirmeler yapıldı. Görüşmeler sırasında etkinleştirilebilen bir dizi AR efektinin yanı sıra, bu özellikler görünüşe göre herhangi bir video konferans uygulamasında kullanılabilir olacak.

Sonoma ayrıca Apple’ın web tarayıcısı Safari için de güncellemeleri beraberinde getiriyor. Artık herhangi bir web sitesi Mac cihazınızda Dock’a sabitlenebilirken, macOS uygulaması gibi çalışabiliyor. Ayrıca Safari’de çerezleri, tarama geçmişini ve sekme gruplarını iş için mi yoksa kişisel olarak mı kullandığınıza bağlı olarak ayrı tutabilmenizi sağlayan profiller desteği tanıtıldı. Özel tarama pencereleri, web takibine karşı daha fazla koruma sağlamak ve kullanmadığınız zamanlarda kilitlemek için kullanılabilecek. Apple ayrıca “iCloud Anahtar Zinciri” aracılığıyla şifre ve parolaları güvenli bir şekilde paylaşmayı daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Apple, macOS’a özgü güncellemelerin yanı sıra, iOS 17 için duyurulan yükseltmelerin birçoğunun bilgisayar işletim sistemi için de mevcut olacağını söylüyor. Bunlar arasında geliştirilmiş otomatik düzeltme, önce “hey” demeden Siri’yi aktif edebilme, PDF’lerde daha hızlı form doldurma ve geliştirilmiş çıkartma işlevi yer alıyor.

Apple macOS 14 Sonoma güncellemesi alacak Mac modelleri