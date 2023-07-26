Apple duyurdu: iOS 17 Beta 4 güncellemesi çıktı

Bu ayın ortasında iOS 17 Beta 3 yazılımını duyuran teknoloji devi Apple, iOS 17 Beta 4 güncellemesi ile karşımıza çıktı. iPhone akıllı telefonlar için gelen yeni işletim sistemi güncellemesinin birçok önemli yeniliğe sahip olduğu belirtildi. Şu anda yalnızca geliştiricilerin kullanımına açık olan yazılım, Beta programına kayıtlı olan geliştiriciler tarafından kolay bir şekilde indirilebilir.
Yeni iPhone güncellemesi, esas itibariyle pek fazla yeni özellik sunmuyor. Güncelleme daha çok iOS 17’deki hataları mercek altına alıyor ve çeşitli iyileştirmelerle karşımıza çıkıyor. Yani şirket, yeni fonksiyonları daha sonraki güncellemelere saklayarak işletim sisteminin kararlı bir şekilde çalışmasına çaba sarf ediyor. Bu da merakla beklenen final sürümünün artık gittikçe yaklaştığını gözler önüne seriyor.
iOS 17 Beta 4 ile gelen yenilikler
Apple’ın resmi internet sitesinden açıkladığı sürüm notlarına göre iOS 17 Beta 4 güncellemesi çeşitli değişikliklerle karşımıza çıkıyor.
- Ayarlar bölümünde “Ana Ekran ve Uygulama Kitaplığı” için yeni simge
- AirDrop aracılığıyla kişi paylaşımını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için yeni gizlilik seçeneği
- iMessage’daki yeni uygulama simgeleri
- Apple TV uzaktan kumandasında görsel ince ayarlar
- Apple Music platformunda daha detaylı müzisyen ayrıntıları
- Apple Music Crossfade ayarı
- Home ve Podcasts uygulamasında yeni ekranlar
- iMessage’daki dinamik galeri simgesi
- Ayarlar menüsündeki Fitness bölümü
- Bildirimleri Bekleme Modunda görüntüleme seçeneği
Yeni iOS güncellemesi, Apple’ın test programına kayıtlı olan geliştiriciler için test amacıyla kademeli bir şekilde sunuluyor. Şu anda standart kullanıcıların bu güncellemeye ne zaman erişim sağlayabileceklerine dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Ancak tahminlere göre önümüzdeki haftalarda şirket, beklenen yazılımı diğer Beta kullanıcılarına da dağıtabilir.
Elbette ki Apple, yalnızca iPhone kullanıcılarını düşünmedi. iOS 17 Beta 4 güncellemesinin yanı sıra macOS Sonoma, watchOS 10, iPadOS 17 ve tvOS 17 için de Beta 4 güncellemelerini kullanıcılarına sunmaya başladı.
Hangi iPhone’lar iOS 17 alacak?
Apple, iOS 17 işletim sistemi ile birlikte bazı eski iPhone’lara güncelleme desteğini kesiyor. iPhone 8 ve iPhone X modelleri maalesef bu güncellemeden faydalanamayacak. Ancak 2. nesil iPhone XR ve iPhone SE’den sonraki modeller, güncellemeyi almaya hak kazanacak.
iOS 17 alacak telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone SE (2.nesil)
- iPhone SE (3.nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max