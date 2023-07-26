Apple duyurdu: iOS 17 Beta 4 güncellemesi çıktı

Bu ayın ortasında iOS 17 Beta 3 yazılımını duyuran teknoloji devi Apple, iOS 17 Beta 4 güncellemesi ile karşımıza çıktı. iPhone akıllı telefonlar için gelen yeni işletim sistemi güncellemesinin birçok önemli yeniliğe sahip olduğu belirtildi. Şu anda yalnızca geliştiricilerin kullanımına açık olan yazılım, Beta programına kayıtlı olan geliştiriciler tarafından kolay bir şekilde indirilebilir.

Yeni iPhone güncellemesi, esas itibariyle pek fazla yeni özellik sunmuyor. Güncelleme daha çok iOS 17’deki hataları mercek altına alıyor ve çeşitli iyileştirmelerle karşımıza çıkıyor. Yani şirket, yeni fonksiyonları daha sonraki güncellemelere saklayarak işletim sisteminin kararlı bir şekilde çalışmasına çaba sarf ediyor. Bu da merakla beklenen final sürümünün artık gittikçe yaklaştığını gözler önüne seriyor.

iOS 17 Beta 4 ile gelen yenilikler

Apple’ın resmi internet sitesinden açıkladığı sürüm notlarına göre iOS 17 Beta 4 güncellemesi çeşitli değişikliklerle karşımıza çıkıyor.

Ayarlar bölümünde “Ana Ekran ve Uygulama Kitaplığı” için yeni simge

AirDrop aracılığıyla kişi paylaşımını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için yeni gizlilik seçeneği

iMessage’daki yeni uygulama simgeleri

Apple TV uzaktan kumandasında görsel ince ayarlar

Apple Music platformunda daha detaylı müzisyen ayrıntıları

Apple Music Crossfade ayarı

Home ve Podcasts uygulamasında yeni ekranlar

iMessage’daki dinamik galeri simgesi

Ayarlar menüsündeki Fitness bölümü

Bildirimleri Bekleme Modunda görüntüleme seçeneği

Yeni iOS güncellemesi, Apple’ın test programına kayıtlı olan geliştiriciler için test amacıyla kademeli bir şekilde sunuluyor. Şu anda standart kullanıcıların bu güncellemeye ne zaman erişim sağlayabileceklerine dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Ancak tahminlere göre önümüzdeki haftalarda şirket, beklenen yazılımı diğer Beta kullanıcılarına da dağıtabilir.

Elbette ki Apple, yalnızca iPhone kullanıcılarını düşünmedi. iOS 17 Beta 4 güncellemesinin yanı sıra macOS Sonoma, watchOS 10, iPadOS 17 ve tvOS 17 için de Beta 4 güncellemelerini kullanıcılarına sunmaya başladı.

Hangi iPhone’lar iOS 17 alacak?

Apple, iOS 17 işletim sistemi ile birlikte bazı eski iPhone’lara güncelleme desteğini kesiyor. iPhone 8 ve iPhone X modelleri maalesef bu güncellemeden faydalanamayacak. Ancak 2. nesil iPhone XR ve iPhone SE’den sonraki modeller, güncellemeyi almaya hak kazanacak.

iOS 17 alacak telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor: