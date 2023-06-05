WWDC 2023 için yatırımcılar yapay zeka haberleriyle ilgileniyor

Apple’ın her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği Apple Worldwide Developers Conference etkinliği için geri sayım başlamış durumda. Bu akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 20:00’de Apple Park’ta gerçekleştirilecek olan etkinlik, online olarak apple.com ya da Apple TV uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Hiç şüphesiz ki pek çok kişi için bu etkinliğin ana kahramanları iOS 17 işletim sistemi veya Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı olan Reality Pro olacak.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, yatırımcıların bugün gerçekleşecek olan WWDC 2023 etkinliğinde yapay zeka ile ilgili gelişmelere odaklanacağını ifade ediyor. Açılış konuşmasında şirketin uzun bir süredir beklenen AR/VR başlığından çok, AI haberlerinin daha büyük bir önem taşıdığı vurgulanıyor.

Bilindiği üzere bir süredir söylentiler, etkinliğin esas olarak karma gerçeklik başlığına odaklanacağını öne sürüyordu. Fakat anlaşılan o ki yatırımcıların ana odağı, son aylarda değişmiş olabilir. TF Securities analisti Kuo’ya göre, yatırımcılar şirketin yapay zeka çabalarını öğrenmek konusunda daha istekli bir tavır sergiliyor.

Yatırımcılar, WWDC 2023 için gözünü yapay zeka haberlerine çevirdi

Ming-Chi Kuo, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yakın zamanda bazı yatırımcılar ile WWDC 2023 etkinliğinin içeriği hakkında konuştuktan sonra hazırladığı bazı notları paylaştı. Buna göre merakla beklenen Reality Pro karma gerçeklik başlığı, üretken yapay zeka açısından ChatGPT teknolojisine benzer bir şekilde, bilgisayar grafikleri ve 3D etkileşim segmentinde büyük bir etki gösterebilir.

Karma gerçeklik başlığı duyurusunun Apple’a ve şirket değerine son derece büyük bir fayda sağlaması beklediğini ifade eden analist, WWDC 2023 etkinliğinde duyurulması beklenen ürünün yapay zeka teknolojilerine odaklanması gerektiğini paylaşıyor. Kuo, yatırımcıların ChatGPT benzeri hizmetleri şirketin ne zaman başlatacağını bilmek konusunda oldukça sabırsız ve heyecanlı olduğunu dile getiriyor.

Ancak Kuo, yeni cihazın uzun vadeli başarısının AI teknolojileriyle derinden bütünleşme yeteneğine bağlı olabileceğinin altını çiziyor. Öte yandan geliştirilmekte olan yapay zeka hizmetleri ile ve aynı zamanda karma gerçeklik cihazına bağlı bir duyurunun yapıla olasılığı da göz önüne tutuluyor.

Apple’ın makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki çalışmalarını son dönemlerde hızlı bir şekilde artırmaya başladığı biliniyor. Nisan ayında yapılan bir anket, Mac geliştiricilerinin yüzde 80’ine yakınının ChatGPT’yi uygulamalarına entegre etmeyi amaçladığını ve Apple’ın bu gelişmeden kesinlikle memnun olmayacağını gözler önüne sermişti.