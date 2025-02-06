Apple, iPhone 7 sahiplerine para ödüyor: Peki ama neden?

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahiplerine tazminat ödemesi gerçekleştiriliyor.

Apple, tüketicilere 200 ila 350 dolar arasında ödeme yapıyor.

Söz konusu tazminat, tüketicilerin geçtiğimiz yıllarda şirkete karşı açmış olduğu bir toplu davadan kaynaklanıyor.

2016 ve 2017 yılları arasında akıllı telefon pazarında öne çıkan iPhone 7 modeli döneminin en popüler cihazları arasında yer alıyordu. Apple’ın bugünkü müşteri kitlesine ulaşmasına büyük ölçüde yardımcı olan model, kısa sürede dünya çapında etkileyici satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Bir döneme damgasını vuran Apple telefonu ne yazık ki bazı sorunlara ev sahipliği yapıyordu. “Loop Disease” (Döngü Hastalığı) adı verilen bir problem doğuran cihaz, yıllar önce tüketicilerin toplu davasıyla karşı karşıya kaldı. Geçen yıl nihayet davadan sonuç geldi. Bunun sonucunda şirket, iPhone 7 kullanıcılarına para ödemek zorunda kaldı. Tüketiciler şimdi geç de olsa hak ettikleri tazminat ödemelerine kavuşuyor.

iPhone 7 ve 7 Plus kullanıcılarına 200 dolar ödeme yapılıyor

9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre bu sorunun kaynağı iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’ın belirli bir kısmına uygulanan baskıdan kaynaklanıyor. Şirketin söz konusu hatayı onaylanmasının üzerinden bir yıl geçmesinin ardından nihayet Apple, sorun yaşayan cihazların eski sahiplerine ödeme yapmaya başladı.

Apple, yapılan her talep başına 200 dolarlık ödeme yapıyor. Bununla birlikte 18 Temmuz tarihinde Kaliforniya mahkemesinin onayıyla birlikte gerçekleştirilen anlaşmaya göre, Apple’a cebinden ödeme yapan tüketicilerin 350 dolar ödeme alabileceği aktarılıyor.

Bugünkü dolar kurunu 2016’ya göre değerlendirdiğimizde oldukça iyi bir getirinin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Tüketicilere yapılan ödeme, şirketin avukatlarının daha büyük pay almasıyla birlikte 35 milyon dolarlık bir anlaşmaya varılarak gerçekleştiriliyor.

Apple’ın tazminat ödemeyi kabul etmesine rağmen cihazda herhangi bir usulsüzlük olduğunu kabul etmediğini ve sorunla ilgili olarak yapılan tüm suçlamaları reddettiğini belirtmekte fayda var.

iPhone 7 teknik özellikleri