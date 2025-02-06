Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Apple, iPhone 7 sahiplerine para ödüyor: Peki ama neden?

    Teknoloji devi Apple, iPhone 7 ve 7 Plus sahiplerine para ödüyor. Tüketiciler 350 dolara varan tazminat ödemelerinden yararlanılıyor.
    iPhone 7
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahiplerine tazminat ödemesi gerçekleştiriliyor.
    • Apple, tüketicilere 200 ila 350 dolar arasında ödeme yapıyor.
    • Söz konusu tazminat, tüketicilerin geçtiğimiz yıllarda şirkete karşı açmış olduğu bir toplu davadan kaynaklanıyor.

    2016 ve 2017 yılları arasında akıllı telefon pazarında öne çıkan iPhone 7 modeli döneminin en popüler cihazları arasında yer alıyordu. Apple’ın bugünkü müşteri kitlesine ulaşmasına büyük ölçüde yardımcı olan model, kısa sürede dünya çapında etkileyici satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

    Bir döneme damgasını vuran Apple telefonu ne yazık ki bazı sorunlara ev sahipliği yapıyordu. “Loop Disease” (Döngü Hastalığı) adı verilen bir problem doğuran cihaz, yıllar önce tüketicilerin toplu davasıyla karşı karşıya kaldı. Geçen yıl nihayet davadan sonuç geldi. Bunun sonucunda şirket, iPhone 7 kullanıcılarına para ödemek zorunda kaldı. Tüketiciler şimdi geç de olsa hak ettikleri tazminat ödemelerine kavuşuyor.

    iPhone 7 ve 7 Plus kullanıcılarına 200 dolar ödeme yapılıyor

    9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre bu sorunun kaynağı iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’ın belirli bir kısmına uygulanan baskıdan kaynaklanıyor. Şirketin söz konusu hatayı onaylanmasının üzerinden bir yıl geçmesinin ardından nihayet Apple, sorun yaşayan cihazların eski sahiplerine ödeme yapmaya başladı.

    Apple, yapılan her talep başına 200 dolarlık ödeme yapıyor. Bununla birlikte 18 Temmuz tarihinde Kaliforniya mahkemesinin onayıyla birlikte gerçekleştirilen anlaşmaya göre, Apple’a cebinden ödeme yapan tüketicilerin 350 dolar ödeme alabileceği aktarılıyor.

    iPhone 7

    Bugünkü dolar kurunu 2016’ya göre değerlendirdiğimizde oldukça iyi bir getirinin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Tüketicilere yapılan ödeme, şirketin avukatlarının daha büyük pay almasıyla birlikte 35 milyon dolarlık bir anlaşmaya varılarak gerçekleştiriliyor.

    Apple’ın tazminat ödemeyi kabul etmesine rağmen cihazda herhangi bir usulsüzlük olduğunu kabul etmediğini ve sorunla ilgili olarak yapılan tüm suçlamaları reddettiğini belirtmekte fayda var.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    iPhone 7 teknik özellikleri

    Çıkış Tarihi Eylül 2016
    İşletim Sistemi iOS 10 (Güncellenebilir)
    Boyutlar 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
    Ağırlık 138 gram
    Ekran 4.7 inç Retina HD (1334×750)
    İşlemci Apple A10 Fusion
    RAM 2 GB
    Depolama Seçenekleri 32 GB, 128 GB, 256 GB
    Arka Kamera 12 MP, f/1.8, OIS
    Ön Kamera 7 MP, f/2.2
    Batarya 1.960 mAh
    Bağlantı 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, NFC
    Suya ve Toza Dayanıklılık IP67 Sertifikası
    Renk Seçenekleri Siyah, Jet Siyah, Gümüş, Altın, Roze Altın

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.