Apple, iOS 18’deki ChatGPT için OpenAI’a para ödemeyecek

Kısa süre önce WWDC 2024 geliştirici konferansıyla karşımıza çıkan Apple, etkinlikte duyurduğu iOS 18 işletim sisteminin ChatGPT entegrasyonuyla geleceğine işaret etmişti. Gelen son raporlar ise Apple ile OpenAI arasındaki ortaklığa ilişkin önemli ayrıntılar sağladı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bunun için OpenAI’a herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek.

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda Apple’ın OpenAI firmasıyla yapay zeka konusunda yaptığı anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı. Yıl sonuna doğru uyumlu iPhone cihazlarında boy göstermeye başlayacak olan ChatGPT entegrasyonuyla ilgili birçok kişiyi şaşırtan ayrıntılar netlik kazandı. İşte detaylar…

Apple, ChatGPT’yi ücretsiz olarak iPhone’lara getiriyor

iOS 18 işletim sistemi iPhone X modelleri de dahil olmak üzere iOS 17’yi destekleyen tüm iPhone’larda çalışacak. Siri sesli asistan hizmeti için hayat kolaylaştıracak bir dizi çeşitli yeniliği beraberinde getirecek olan yazılım, ChatGPT desteği sayesinde kullanıcılar için daha pratik bir deneyime kapı açacak. Ancak gelen son bilgiler, söz konusu ChatGPT entegrasyonunun her iki şirket adına da kar odaklı bir anlaşma sağlamadığını gözler önüne serdi. İki firmanın da chatbot hizmetinden gelir elde etme planı olmadığı anlaşıldı.

Siri’yi daha akıllı ve fonksiyonel bir hale getirecek olan ChatGPT entegrasyonu, OpenAI’ın popüler yapay zeka hizmetini milyonlarca yeni kullanıcıyla bir araya getirecek. Mark Gurman’a göre çok sayıda yeni kullanıcının bu hizmetten yararlanması, OpenAI adına büyük parasal ödemelere eşit olacak. Yani her iki firma için de kazan-kazan durumu yaratılacak.

iOS 18 ile birlikte birbirinden ilgi çekici yeni yapay zeka özelliklerine sahip olacak iPhone cihazları, bu sayede nihayet rakipleriyle yarışır hale gelecek. AI teknolojileri her geçen gün hayatımızda daha önemli bir rol oynamaya başlarken, Apple’ın bu alanda rakiplerine cevabı iOS 18 ile birlikte karşımıza çıkacak. Böylelikle şirket, Samsung tarafından geçtiğimiz aylarda Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesiyle birlikte duyurulan Galaxy AI hizmetiyle rekabete girecek.

Birçok kullanıcıya göre yapay zeka yarışında Samsung ve Google gibi markaların gerisinde kalan Apple, geç de olsa rakiplerine karşılık verecek. Apple Intelligence ile dikkatleri üzerinde toplayan firma, yıl sonuna kadar gelecek ChatGPT desteğiyle birlikte iPhone’larda yeni bir dönem başlatacak.

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