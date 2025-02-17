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    Apple Haritalar için reklam dönemi başlıyor

    Apple Haritalar uygulaması çok yakında reklam sunmaya başlayacak. Şirket bu konuda Google Haritalar'a benzer bir strateji ortaya koyacak.
    Apple Haritalar reklam
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler

    Teknoloji devi Apple’ın en çok kullanılan uygulamalarından birinde önemli bir değişiklik yapmayı düşündüğü ortaya çıktı. Bloomberg yazarı Mark Gurman, haftalık Power On bülteni aracılığıyla önemli bilgiler paylaştı. Şirketin Apple Haritalar uygulamasına reklam ekleme olasılığını ciddi bir şekilde masaya yatırdığı iddia edildi.

    Apple’ın almış olduğu bu dikkat çekici karar, markanın dijital reklam pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen stratejisinde bir dönüm noktası olacak. Apple Haritalar uygulaması şu anda şirketin uygulama ekosisteminde yer alan Haberler ve Borsa gibi hizmetlerinin aksine reklam içermiyor. Fakat çok yakında bunun değişeceği ifade ediliyor.

    Apple daha önce de benzer bir fikir düşünmüştü

    Aslında bu kavram şirket için tamamen yeni değil. Apple daha önce de bu yönde bazı çalışmalarda bulunmuştu. Birkaç yıl önce Apple çalışanları arama reklamları yerleştirmenin uygulanabilirliğini analiz etmişti.

    Buradaki amaç, işletmelerin ücret ödeyerek uygulamanın arama sonuçlarında daha fazla öne çıkmalarını sağlamaktı. Şimdi yeniden masaya alınan fikirde bu mekanizmanın diğer navigasyon platformlarında kullanılan mekanizmaya benzer olması ve ticari kuruluşların ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasını sağlaması bekleniyor.

    Apple Haritalar reklam sunmaya başlayacak

    Mark Gurman’ın iddialarına göre operasyonel bir toplantıda, arama reklamları aracılığıyla para kazanma konusu tekrar gündeme geldi. Haritada belli yerlere, belli bir ücret karşılığında, özel bir önem verilmesi ihtimali de konuşuldu.

    Apple Haritalar

    Apple Haritalar uygulamasında ne zaman reklam yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir tarih yok. Bu yeniliğin hayata geçirilmesi için gerekli teknik geliştirme çalışmaları henüz yapılmadı. Ancak şirketin bu potansiyel atılım için planlamaya kaynak ve dikkat ayırdığı gayet açık bir şekilde görülüyor.

    Halihazırda geniş bir kitleye hitap eden Apple Haritalar uygulaması, reklamverenler için yeni ve ilgi çekici potansiyel müşteriler yaratılmasına yardımcı olacak. Apple şu anda bu konuda büyük bir yol ayrımında karar vermeyi bekliyor.

    Apple Haritalar reklam desteği ile şirkete büyük bir gelir kapısı açabilir. Fakat elbette ki bunun kullanıcı deneyimine saygı duyan bir yaklaşımla sunulması bekleniyor. Bu noktada reklamların sıklığı da önemli bir rol oynayacak gibi duruyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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