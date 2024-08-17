Android telefonlardan Windows bilgisayarlara dosya transferi kolaylaşıyor

Kullanıcıların pratik şekilde dosya transferi gerçekleştirmesi günümüzde bir ekosistem yaratırken en önemli unsurlardan biri olarak biliniyor. Bu konuda en başarılı örnek olarak kabul edilebilecek Apple dosya paylaşımı konusunda iPhone ve Mac cihazlar arasında son derece basit bir deneyim sunuyor. Fakat ne yazık ki aynı şey Windows bilgisayarlar için geçerli değil.

Google ve Microsoft ekosistemleri kullanışlılık konusunda pek de yeterli bir deneyim yaratmıyor. Ancak her iki şirket de bu entegrasyonu daha kusursuz hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Microsoft, Nearby Share hizmetini kullanarak Android ve Windows cihazlar arasında dosya paylaşımı işlemini daha kolay bir hale getirmeye odaklanıyor. Şirket bunun için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Microsoft’tan Windows PC – Android entegrasyonu için önemli adım

SamMobile’ın haberine göre Nearby Share, Windows Phone Link (sürüm 1.24032.156.0) ve Link to Windows (sürüm 1.24032.518.0) yardımıyla Android ile Windows cihazlar arasında dosya paylaşımı yapmayı daha kolay hale getirmek için kolları sıvadı. Yakın zaman önce gelen bir güncelleme ile birlikte Phone Link uygulaması üzerinden Windows bilgisayarlara bağlanan bir Android akıllı telefon ya da tablet cihazı, Microsoft’un yerel Nearby Share menüsünde başlıyor.

Artık bilgisayarınızdan akıllı telefonunuza bir dosya paylaşmak istediğiniz zaman iki cihazı eşleştirmeniz halinde, dosyaya sağ tıklayıp Nearby Share seçeneğine dokunup açılan pencerede telefonunuzu seçmeniz yeterli olacak. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra kullanıcıların telefonuna bir bildirim gönderilecek. Bu bildirimde dosyayı kabul edip dosya transferi işlemini başlatmanız mümkün olacak.

Benzer bir şekilde akıllı telefon ya da tablet cihazınızdan bilgisayarınıza dosya göndermek de oldukça basit olacak. Bunun için bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz dosyayı telefonunuzdan açıp Paylaş seçeneğine dokunmanız, ardında “Windows’a Bağlan – PC’ye Gönder” seçeneğine gitmeniz yeterli olacak. Karşınıza çıkan cihazlar listesinden bilgisayarınızı seçip işlemi başlatabileceksiniz. İşlem tamamlanana kadar telefonunuzu kullanmanız mümkün olmayacak. Ancak kısa süre işlemin tamamlanmasını bekleyip yeniden cihazınızda dilediğinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Peki ya siz Microsoft’un atmış olduğu bu önemli adımla ilgili neler düşünüyorsunuz? Daha önce oldukça zahmetli olan dosya transferi sürecinin bu yenilikle birlikte nasıl bir kullanıcı deneyimi ortaya koyduğu konusunda fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.