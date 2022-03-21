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Android kullanıcıları artık son 15 dakikalık Google arama geçmişini silebilecek

İlk olarak iOS kullanıcılarına sunulan özellik, artık Android'de de kullanılabilecek.

Barış Mancar

Google, geçtiğimiz yıl düzenlenen Google I/O 2021 etkinliğinde, kullanıcıların artık son 15 dakikalık arama geçmişlerini silebilecekleri yeni bir seçenek sunacaklarını duyurmuştu. İlk olarak iOS cihazlarda kullanıma sunulan bu özellik şimdi ise Android cihazlara gelmeye başladı.

XDA Developers editörü Mishaal Rahman tarafından farkedilen yeni özellik, artık tüm Android kullanıcılarına da sunulacak gibi görünüyor.

Google sözcüsü Ned Adriance’in The Verge’e verdiği bilgiye göre, Android cihazlardaki Google uygulamasına gelen yeni özellik yavaş yavaş kullanıma sunulmaya başladı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ise herkesin kullanımına sunulmuş olacak.

Son 15 dakikalık Google arama geçmişini silme özelliğinin masaüstüne veya Chrome tarayıcılarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Google’ın, geçmişi otomatik olarak silme konusunda kolaylık sağlayan bazı alternatif seçenekler sunduğunu da belirtmek gerekiyor. Buna göre kullanıcılar tercihe göre 3, 18, veya 36 aydan daha eski olan geçmiş aramaları otomatik olarak silinmesini sağlayabiliyor.

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