Android kullanıcıları artık son 15 dakikalık Google arama geçmişini silebilecek

Google, geçtiğimiz yıl düzenlenen Google I/O 2021 etkinliğinde, kullanıcıların artık son 15 dakikalık arama geçmişlerini silebilecekleri yeni bir seçenek sunacaklarını duyurmuştu. İlk olarak iOS cihazlarda kullanıma sunulan bu özellik şimdi ise Android cihazlara gelmeye başladı.

XDA Developers editörü Mishaal Rahman tarafından farkedilen yeni özellik, artık tüm Android kullanıcılarına da sunulacak gibi görünüyor.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out! Thanks to @panduu221 for the tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 18, 2022

Google sözcüsü Ned Adriance’in The Verge’e verdiği bilgiye göre, Android cihazlardaki Google uygulamasına gelen yeni özellik yavaş yavaş kullanıma sunulmaya başladı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ise herkesin kullanımına sunulmuş olacak.

Son 15 dakikalık Google arama geçmişini silme özelliğinin masaüstüne veya Chrome tarayıcılarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Google’ın, geçmişi otomatik olarak silme konusunda kolaylık sağlayan bazı alternatif seçenekler sunduğunu da belirtmek gerekiyor. Buna göre kullanıcılar tercihe göre 3, 18, veya 36 aydan daha eski olan geçmiş aramaları otomatik olarak silinmesini sağlayabiliyor.