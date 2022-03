Android kullanıcıları artık son 15 dakikalık Google arama geçmişini silebilecek

Google, geçtiğimiz yıl düzenlenen Google I/O 2021 etkinliğinde, kullanıcıların artık son 15 dakikalık arama geçmişlerini silebilecekleri yeni bir seçenek sunacaklarını duyurmuştu. İlk olarak iOS cihazlarda kullanıma sunulan bu özellik şimdi ise Android cihazlara gelmeye başladı.

XDA Developers editörü Mishaal Rahman tarafından farkedilen yeni özellik, artık tüm Android kullanıcılarına da sunulacak gibi görünüyor.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out!

Thanks to @panduu221 for the tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 18, 2022