Android Auto ilgi çekici yeniliklerini CES 2024’te açıkladı

Teknoloji devi Google, CES 2024 etkinliğinde yeni ürün ve hizmetleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce, Android işletim sisteminin ikonik maskotunun ismini CES’te açıklayarak bizleri The Bot ile yeniden tanıştırmıştı. Şimdiyse şirket, Android Auto hizmetine yönelik bir dizi yeni önemli gelişmeyi kullanıcılarla paylaştı.

Google, Android Auto için araçlarda sürüş deneyimini çok daha basit bir hale getirmek adına hizmet verecek yeni özelikleri açıkladı. Şirket, ilerleyen aylarda kullanıma sunulacağı belirtilen yeniliklerin, sürücülerin seyahat planlamasını daha sezgisel bir hale getirmeye katkıda bulunması üzerine tasarlandığını belirtti.

CES 2024 yeni Android Auto özelliklerine ev sahipliği yaptı

Google’ın Android Auto’ya eklediği öne çıkan özellikler arasında aracın akü tüketimini gerçek zamanlı bir şekilde izlemeye olanak sağlayan fonksiyon oluyor. Kullanıcılar, Google Haritalar uygulamasıyla entegre bu özellikle birlikte varış yerinde kalan pil yüzdesi tahminine göz atabiliyor. Olumsuz senaryolarda ise cihaz, kullanıcılara en yakın şarj istasyonlarını önerecek.

Google tarafından açıklanan bilgilere göre şirketin Android Auto için CES 2024’te duyurduğu bu işlev, şimdilik ne yazık ki yalnızca sınırlı bir kullanım alanına sahip olacak. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda bu özellikten şu anda sadece Ford Mustang Mach-E ve F-150 Lightning gibi belirli seçenekler faydalanabilecek. Fakat ilerleyen zamanlarda şirketin bu özelliği daha fazla otomobilde sürücülerle buluşturacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra Google, CES 2024’te Android Auto yazılımı için akıllı telefonlarda hesaplanan bir rotayı direkt olarak aracın navigasyon sistemine iletmesine imkan verecek ve koordinatları tekrardan girme zorunluluğunu ortadan kaldıracak pratik bir işlevle karşımıza çıkıyor.

Google Chrome tarayıcısı Polestar ve Volvo otomobillere geldi

CES 2024’te Android Auto ile ilgili yeni özelliklerini açıklayan şirket, tüm bunların yanı sıra ayrıca Chrome tarayıcısının bazı Polestar ve Volvo otomobillere entegre edildiğini açıkladı. Fakat ilerleyen zamanlarda şirket, bu özelliğini de daha fazla modelde sürücülerle buluşturmayı amaçlıyor.

Son olarak Google, Android Auto’da yer alan uygulama portföyünü büyütüyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre artık Crunchyroll ve PBS KIDS gibi popüler dijital platformlar yazılıma entegre bir şekilde çalışacak. Öte yandan başta Hava Durumu uygulaması olmak üzere bilgi-eğlence sistemine birçok yeni uygulama ekleniyor.