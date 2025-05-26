Android 16 alamayacak Motorola telefonlar belli oldu

Motorola, Android 16 genel Beta programını başlattı.

Google'ın yeni işletim sistemi amiral gemisi ve orta seviye birçok Motorola cihazında desteklenecek.

Fakat son raporlar, Android 16'ya güncellenmeyecek Motorola telefon ve tabletlerini gözler önüne seriyor.

Motorola yakın zamanda çeşitli akıllı telefonlar için Android 16 genel Beta programını başlattı. Bu da yazılımın kararlı sürümünü uyumlu cihazlara yayınlayan ilk şirketlerden biri olacağını bizlere gösteriyor.

Fakat yine de şirketin hızına rağmen ne yazık ki portföyündeki pek çok akıllı telefonun “ömürlerinin sonuna” yaklaşması nedeniyle güncellemeden uzak kalması muhtemel görünüyor. Motorola Edge 40, Moto G84, Razr 2022 gibi popüler bazı akıllı telefonların artık güncelleme almayacağı belirtiliyor.

Hangi Motorola modelleri Android 16 güncellemesini alamayacak?

Android 16 işletim sistemi güncellemesi alamayacak Motorola akıllı telefon ve tablet modelleri belli oldu. Gizmochina’nın haberine göre güncelleme ömrü sona eren cihazlar şunlar olacak:

Motorola Edge serisi:

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2022)

Diğer eski Edge modelleri

Motorola Razr serisi:

Motorola Razr 2022

Motorola Razr

Diğer eski Razr modelleri

Motorola Moto G serisi:

Moto G Stylus 5G (2024)/G Stylus 5G (2023)

Moto G Power 5G (2024)/G Power 5G (2023)

Moto G (2024)/G (2023)

Moto G84/G82

Moto G73/G72/G71/G71s

Moto G64/G62/G60/G60s

Moto G54/G54 Power/G53/G52

Moto G45/G42/

Moto G34/G32

Moto G24/G24 Power/G23

Moto G15/G15 Power/G14/G13

Moto G05/G04/G04s

Moto G Play (2024)/G Play (2023)

Diğer eski Moto G modelleri

Motorola Moto E serisi:

Moto E32/E32s

Moto E22/E22i/E22s

Moto E13/E14/E15

Diğer eski Moto E modelleri

Motorola tabletler:

Moto Tab G70

Moto Tab G62

Motorola Tab G20

Lenovo Moto Tab

Şimdilik ne yazık ki Motorola, Android 16 alamayacak cihazların hangileri olacağına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Fakat yine de güvenilir kaynaklardan gelen bu raporlar, şirketin güncelleme yazılım politikasıyla bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceğini gösteriyor.

Güncelleme dağıtım planı kafa karışıklığı yarattı

Şirketin Motorola Edge 40, Moto G84 ve Razr 2022 gibi bazı modelleri ne yazık ki yeni Android 16 güncellemesinden yararlanamayacak. Listedeki çeşitli cihazların yazılım politikaları biraz “kafa karışıklığı” yaratmış durumda.

Küçük bir örnek vermek gerekirse, Motorola Edge 50 serisi beş büyük güncelleme vaadi ile piyasaya çıkmıştı., Fakat bu daha sonra Edge 60 serisi için bu yalnızca üç güncellemeye düşürüldü.