Algoritma yarışması algoComp’22 için başvurular başladı

ITU ACM tarafından düzenlenen, Türkiye çapında üniversite ve lise öğrencilerinin katılabileceği algoritma yarışması algoComp’22 için geri sayım başladı. Yarışma 11-19 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

algoComp’22, ITU ACM Student Chapter tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin her bir yanından öğrencilerin katılabileceği bir algoritma yarışması olarak tanımlanıyor. Etkinlik boyunca yarışmacıların, bir sorunu hızlıca analiz ederek bu soruna en uygun çözümü üretmeye çalışmaları bekleniyor.

algoComp’22 aynı zamanda sınırlı zaman ve kaynak gibi zorluklara rağmen en ideal algoritmayı oluşturma ve takım çalışmasına yatkınlık sağlama gibi becerileri ölçüyor.

Ödüller

Yarışmanın kazananlarına verilecek ödüller ise şöyle:

5000 TL 3000 TL 2000 TL 1500 TL 1000 TL

Yarışma tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek Zoom toplantısına katılan yarışmaçılara çekilişle çeşitli hediyeler de verilecek.

Yarışma Formatı

algoComp’22 ön eleme ve final olmak üzere iki etaptan oluşuyor.

11-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan on eleme aşamasında yarışmacıların 2 günde 8-11 algoritma sorusuna çözüm bulmaları gerekiyor. En kısa sürede en çok puan toplayan 25 takım ise finalist olmaya hak kazanmış olacak.

19 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek olan final etabında ise yarışmacıların ön eleme etabından daha zorlayıcı 8-11 algoritma sorusuna 6 saat içerisinde çözüm bulmaları gerekiyor. En çok puan toplayan 5 takım ise büyük ödüllerin sahibi olacak.

Katılım Kuralları

Başvuruların en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve yarışmacı kayıtları sonlandırılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 2 veya 3 kişilik takımlar halinde ya da bireysel olarak başvuru yapabilecekler. Takım halinde katılmak isteyenlerin takım arkadaşları ile birlikte başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrı ayrı başvuru yapan katılımcılar farklı takım sayılacak ve takım halinde yarışamayacaklar.

Yarışmaya lise veya üniversitede ön lisans / lisans eğitimi alan öğrenciler katılabilecek. algoComp’un düzenlenmesinde görev almış öğrenciler ise yarışmaya katılamayacak.

Webmasto‘nun medya sponsoru olarak yer aldığı yarışmaya başvuruda bulunmak ve yarışma hakkında detaylı bilgi almak için algocomp.ituacm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.