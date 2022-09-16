Adobe popüler tasarım platformu Figma’yı satın aldı

Yakın zamanda ayyuka çıkan söylentiler artık resmi olarak gerçeğe dönüştü. Adobe, popüler tasarım platformu Figma’yı yaklaşık olarak 20 milyar dolar (nakit + hisse) karşılığında satın aldığını duyurdu.

Adobe XD ürünlerine önemli bir alternatif olarak piyasaya giren ve kısa süre Adobe ile rekabet eder hale gelen web tabanlı tasarım platformu Figma, tasarım camiası tarafından da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle Adobe ürünlerini kullanmak istemeyenlerin en iyi alternatiflerinden biri olarak biliniyor.

Satın almayla ilgili yapılan açıklamada “Adobe ve Figma olarak birlikte yaratıcılığın ve üretkenliğin geleceğini yeniden tasarlayacak, web üzerinde yaratıcılığı ivmelendirecek, ürün tasarımlarını geliştirecek ve küresel olarak tasarımcılara ve geliştiricilere ilham vereceğiz” ifadelerine yer verildi.

We’re excited to share our intent to acquire @Figma. Together, we will usher in a new era of collaborative creativity. Key info: https://t.co/9wDSHPhyvE pic.twitter.com/U5SduJUVvc — Adobe (@Adobe) September 15, 2022

İlk olarak yaklaşık 2012 yılında geliştirilmeye başlanan ve 2016’da halka açık ilk sürümü 2016 yılında yayınlanan Figma, kısa sürede birçok bireysel ve kurumsal kullanım için popüler hale geldi. Özellikle son yıllarda Adobe’a karşı olan memnuniyetsizliklerin artmasıyla birlikte Figma önemli bir tasarım aracı haline geldi. Hatta Microsoft’ta çalışan binlerce tasarımcı ve geliştiricinin de Windows, Office gibi araçları geliştirmek için Figma’yı kullandığı biliniyor.

Figma’nın özellikle web tabanlı olması ve bu sebeple pratik bir kullanıcı deneyimi sunması kendisini önemli bir tercih sebebi haline getiriyor. Ki Adobe veya tasarım yazılımı geliştiren diğer şirketlerin en çok zorlandığı konunun bu olduğu düşünüldüğünde Figma’nın neden bu kadar popüler olduğunu daha rahat anlaşılabiliyor.

“Özerk olarak kalacak”

Adobe’un satın almasıyla birlikte Figma’nın özgün halini koruyup koruyamayacağı konusunda endişelerin de arttığını belirtmek gerekiyor. Ancak Figma kurucularından Dylan Field, platformun olduğu haliyle kalacağını belirtiyor: “Daha önce nasıl yaptıysak, Figma’nın işleyişini aynı şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Topluluğumuz, kültürümüz ve işimiz için en iyisi olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapmaya devam edeceğiz”. Yine CEO olarak görevine devam edecek olan Field, Adobe’un Figma’nın işleyişini “özerk” olarak sürdürmek konusunda istekli olduğunu da vurguladı.

Figma’nın ise Adobe’un elinde bulunan 3D, video, vector, görüntüleme, font teknolojisini web ortamına taşıma noktasında faydalanacağı belirtiliyor.

Satın almaya tepkiler var

Gerçekleşen satın alma işleminin herkesi memnun etmediğini de belirtmek gerekiyor. Özellikle tasarım camiasından gelen tepkiler şimdiden gündemi belirlemiş gibi görünüyor. Satın alma sonrası Figma’nın tüm ruhunu kaybedeceği, Adobe’un Figma’nın işleyişini bozacağı konusunda endişeler dile getirilmeye devam ediyor.

İşte gelen tepkilerden bazıları…

figma: we are the fun, independent way to design :)

adobe: what about $20,000,000,000

figma: ok fine — juan (@juanbuis) September 15, 2022

Figma will be Adobe’s Instagram — Nathan Baschez (@nbashaw) September 15, 2022