Adobe popüler tasarım platformu Figma’yı satın aldı

Yakın zamanda ayyuka çıkan söylentiler artık resmi olarak gerçeğe dönüştü. Adobe, popüler tasarım platformu Figma’yı yaklaşık olarak 20 milyar dolar (nakit + hisse) karşılığında satın aldığını duyurdu.

Adobe XD ürünlerine önemli bir alternatif olarak piyasaya giren ve kısa süre Adobe ile rekabet eder hale gelen web tabanlı tasarım platformu Figma, tasarım camiası tarafından da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle Adobe ürünlerini kullanmak istemeyenlerin en iyi alternatiflerinden biri olarak biliniyor.

Satın almayla ilgili yapılan açıklamada “Adobe ve Figma olarak birlikte yaratıcılığın ve üretkenliğin geleceğini yeniden tasarlayacak, web üzerinde yaratıcılığı ivmelendirecek, ürün tasarımlarını geliştirecek ve küresel olarak tasarımcılara ve geliştiricilere ilham vereceğiz” ifadelerine yer verildi.

We’re excited to share our intent to acquire @Figma. Together, we will usher in a new era of collaborative creativity. Key info: https://t.co/9wDSHPhyvE pic.twitter.com/U5SduJUVvc

— Adobe (@Adobe) September 15, 2022