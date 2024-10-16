ACSDays 2024 teknoloji devlerini bir araya getiriyor

ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ACSDays 2024 için geri sayım başladı. Etkinlik bu yıl, 23-24-25 Ekim 2024 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Üç gün sürecek etkinlik boyunca, teknoloji dünyasının önde gelen firmaları ve uzmanları, sektördeki en güncel gelişmeleri ve yenilikleri sizlerle paylaşacak.

23-24 Ekim tarihlerinde, katılımcılar için çeşitli konu başlıklarında sunumlar ve interaktif workshoplar düzenlenecek. 25 Ekim günü ise, alanında tecrübeli isimlerin katılacağı ilham verici söyleşilerle devam edececek.

Microsoft, Unilever, Aselsan, Siemens, Tübitak, Sahibinden, Logo Yazılım, Openzeka, Datamind gibi şirket ve kurumların katılacağı etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılar deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik, teknolojiye ilgi duyan tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak sunulacak. Katılım için yerinizi ayırtmak ve detaylı bilgi almak için buradaki etkinlik sayfasını ziyaret ederek ilgili formu doldurabilirsiniz.

Teknolojiyi yakından tanımak, geleceğin trendlerini öğrenmek ve sektörün önde gelen isimleriyle tanışmak için ACSDays 2024 etkinliğini kaçırmamanızı öneririz.