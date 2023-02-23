AB Komisyonu, çalışanlarına TikTok’u yasakladı

Çinli popüler sosyal medya platformu TikTok büyük bir kriz ile karşı karşıya. Geçtiğimiz yılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC) üyeleri, kullanıcı verilerinin işlenmesiyle alakalı artan endişeler nedeniyle ABD’de platformun yasaklanmasını teklif etmişti. Öte yandan Aralık 2022’de birçok ABD eyaletinden çalışanların uygulamayı yüklemesine yönelik yasak getirildi. Şimdi ise benzer bir adım Avrupa Komisyonu’ndan geldi. ABD Komisyonu, çalışanlarının iş telefonlarında ve kişisel cihazlarında TikTok’u yasakladı.

AB Komisyonu 15 Mart’a kadar tarih verdi

AB Komisyonu tarafından gerçekleştirilen resmi talebe göre, 15 Mart tarihine kadar çalışanların iş telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları gerekiyor. Öte yandan çalışanların kişisel telefonlarında iş verileri ve mesajlarını saklaması durumunda, kişilerin o cihazlarından da TikTok’u silmeleri bekleniyor. İsteyen çalışanların, önce tüm iş veri ve belgelerinin kaldırılması şartıyla TikTok’u kişisel cihazlarına yükleyebileceği aktarılıyor.

Kısa video odaklı popüler sosyal medya servisi TikTok, şu anda birçok ülkede soruşturma altında. Geçen yılın kasım ayında AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, sürmekte olan çok sayıda soruşturmanın mevcut olduğunu doğruladı. Söz konusu soruşturmaların sebebi ise kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi endişesinden kaynaklanıyordu. Politikacılar, Çin hükümetinin ByteDance firmasını, sürekli artan kullanıcı verilerine erişim izni sağlamaya zorlayabileceğinden korkuyor. TikTok’un günümüzde yalnızca Avrupa pazarında 125 milyon kullanıcıya hitap ettiği biliniyor.

AB Komisyonu şu anda çalışanlarının akıllı telefonlarında TikTok’un yasaklanmasının kesin nedenlerini, gizlilik ve güvenlikle ilgili genel sebepleri belirtmek dışında açıklamıyor. TikTok, AB Vatandaşlarının verilerinin AB’de kalmasını gerektiren Avrupa’daki GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) mevzuatına uymak adına İrlanda’da bir veri merkezi kurdu ve iki tane daha oluşturmayı amaçlıyor.

TikTok CEO’su ifade verecek

AB Komisyonu tarafından alınan bu karar ile ilgili TikTok’tan açıklama geldi. Şirket, “yanlış olduğuna ve yanlış fikirlere dayandığına inandığımız bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradık” ifadelerine yer verdi. AB Komisyonu’nun TikTok’u yasaklama kararından sonra, AB Parlamentosu ve Konseyi’nden de benzer kararların açıklanması bekleniyor. Avrupa Birliği’ne üye devletler de bu konuda endişe gördükleri takdirde, daha önce Hollanda ve İtalya parlamentosunun gündeme getirdiği gibi, benzer çözümlere karar verebilir.

TikTok CEO’su Shou Zi Chew, ana şirket ByteDance ile Çin hükümeti arasındaki ilişkiye açıklık getirmek için mart ayında ABD Kongresi’nde ifade verecek. Chew’in bu ifadesi, muhtemelen TikTok’un birçok ülkede yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin karar alınmasına katkıda bulunacak.