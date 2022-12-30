3 ay ücretsiz Spotify Premium aboneliği için son fırsat

İsveç merkezli popüler müzik dinleme uygulaması Spotify tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. 50’den fazla dil desteği bulunan ve 20 ülkede faaliyet gösteren platform, 2006 yılından beridir kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Windows, Mac OS ve Linux işletim sistemli bilgisayarların yanı sıra Android, iOS, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS mobil platformlarında kullanıcılarla buluşan servis; son gelen raporlara göre dünya genelinde 158 milyondan fazla ücretli aboneye ev sahipliği yapıyor. Şimdi ise daha fazla insanın Spotify Premium üyeliği ile tanışması amacıyla kaçırılmayacak bir fırsat kullanıcılara sunuluyor.

Popüler müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify henüz ücretli abonelik hizmetini deneme fırsatı bulamayan kullanıcıları için ücretsiz deneme sürümü ayrıcalığı sunuyor. Dikkat çeken bu kampanya için oldukça kısa bir süre kalırken, ilk defa uygulamaya giriş yapacak olan kişilere 3 aylık Premium üyelik tanımlanıyor.

Spotify Premium abonesi olmak isteyenlere 3 ay deneme üyeliği

Spotify Premium özellikleri arasında çok sayıda ayrıcalık yer alıyor. Bunlar arasında öncelikli olarak kullanıcılar, sevdikleri parçaları indirme imkanına sahip olurken; öte taraftan reklamsız bir müzik deneyimi, şarkıları istediğiniz sırada çalma özelliği ve daha yüksek bir ses kalitesi avantajları sunuluyor. Şu anda 10,49 TL’den başlamak üzere platformda dört adet Premium üyelik paketi yer alıyor. Bu paketler, özellikleri ile birlikte şu şekilde sıralanıyor:

Bireysel : Aylık 20,99 TL, 1 hesap desteği. Reklamsız müzik dinleme, her yerde çalma, çevrim dışı dinleme, şarkıları istediğiniz sırada çalma özellikleri sunuluyor.

: Aylık 20,99 TL, 1 hesap desteği. Reklamsız müzik dinleme, her yerde çalma, çevrim dışı dinleme, şarkıları istediğiniz sırada çalma özellikleri sunuluyor. Duo : Aylık 27,99 TL, 2 hesap desteği. Aynı çatı altında yaşayan tüm çiftler için 2 Premium hesabı sunuluyor. Reklamsız müzik dinleme, çevrim dışı çalma ve şarkıları istediğiniz sırada oynatma özellikleri yer alıyor.

: Aylık 27,99 TL, 2 hesap desteği. Aynı çatı altında yaşayan tüm çiftler için 2 Premium hesabı sunuluyor. Reklamsız müzik dinleme, çevrim dışı çalma ve şarkıları istediğiniz sırada oynatma özellikleri yer alıyor. Aile : Aylık 34,99 TL, 6 hesap desteği. Aynı çatı altında yaşayan aile üyeleri için 6 ayrı Premium hesabı tek faturada birleşiyor. Sansürsüz müziği engelleme, reklamsız müzik dinleme, çevrim dışı çalma ve şarkıları istediğiniz sırada oynatma özellikleri bulunuyor.

: Aylık 34,99 TL, 6 hesap desteği. Aynı çatı altında yaşayan aile üyeleri için 6 ayrı Premium hesabı tek faturada birleşiyor. Sansürsüz müziği engelleme, reklamsız müzik dinleme, çevrim dışı çalma ve şarkıları istediğiniz sırada oynatma özellikleri bulunuyor. Öğrenci: Aylık 10,49 TL, 1 hesap desteği. Üniversite öğrencileri için özel olarak sunulan bu indirimli paket reklamsız müzik keyfi, çevrim dışı dinleme ve istediğiniz sırada parçaları oynatmaya olanak tanıyor.

Spotify Premium aboneliği 3 ay olarak ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Bu kampanya 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Yani yarın geceye kadar, tekliften yararlanmak isteyenler için bu ayrıcalık sürecek. Ücretsiz olarak Premium özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bilgisayarınızdan ya da akıllı telefonunuzdan Spotify web sitesini açın. Sitenin üst kısmında yer alan 3 Aylık Premium başlığına tıklayın. Platformda oturum açın ya da yeni bir üyelik oluşturun. Ödeme ve abonelik için banka veya kredi kartınızı ekleyin.

Dipnot: Bu fırsat yalnızca ilk kez Spotify Premium aboneliği alacak kullanıcılar için geçerlidir. Daha önce ücretli üyeliği deneme imkanı bulduysanız, bu tekliften yararlanamazsınız.