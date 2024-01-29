28 yıllık Windows programı WordPad için yolun sonu

1995 yılından bu yana Windows işletim sistemlerinin parçası olarak hayatımızda yer edinen ücretsiz metin düzenleme programı WordPad için yolun sonu geldi. Microsoft, 28 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bu programı artık desteklemeyeceğini duyurdu. Bir döneme damgasını vuran ve Microsoft Word’ün en güçlü alternatifleri arasında yer alan uygulama, Windows 11’in yeni güncellemesinde sistemden kaldırıldı.

İlk defa 24 Ağustos 1995 tarihinde hayatımıza giren program, Microsoft Word’ün ücretsiz bir benzeri olarak dikkatleri üzerinde toplamıştı. Basitleştirilmiş bir Word sürümü olarak da bilinen program, Microsoft Write’ın yerini alarak uzun yıllar boyunca kullanıcılara hizmet sağlamıştı. Şimdi ne yazık ki 28 yaşındaki bu hizmetin fişi çekildi.

Kullanıcılar Microsoft Word ve Not Defteri’ne yönlendiriliyor

Bilindiği üzere Microsoft, şu anda üç farklı metin düzenleme programına ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en gelişmiş olanı Microsoft Word olarak bilinirken, burada kullanıcıların her türlü karmaşık metin işlemini tamamlamasına izin veriliyor.

Şirketin bir diğer hizmeti olan Windows Not Defteri daha temel özellikleriyle yalnızca basit notlar almanıza imkan tanırken; WordPad’de ise bu iki hizmetin arasında, kullanıcıların birçok metinsel işlemi yerine getirmesine imkan sağlanıyordu. Fakat maalesef artık bu ara seçenek hayatımızdan çıkıyor.

Windows Insider güncellemesinde WordPad kaldırıldı

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminin gelecekteki güncellemeleri için bir test programı olarak Windows Insider kullanıcıları için bugün yayınladığı Canary güncellemesinde WordPad’i sistemden kaldırdı. Bununla beraber artık program, şirket bünyesinde “geliştirilmesi durdurulan, kullanımdan kaldırılmış bir özellik” olarak karşımıza çıkıyor.

Yani cihazınızda bu programa sahip olsanız bile, ilerleyen süreçte artık programın herhangi bir şekilde yeni özellikler almayacağı belirtiliyor. Elbette ki bu durum, birtakım güvenlik açıklarının da ortaya çıkmasına ve buna bağlı olarak kullanıcıların savunmasız bir durumda kalmasına sebep olacak.

Bu nedenle WordPad’i artık yavaş yavaş bilgisayarınızdan kaldırmanız ve kendinize başka bir metin düzenleme programı seçmenizde fayda var. Şirket, WordPad’in kaldırılma sebebi ile ilgili şu açıklamaya yer veriyor:

“Bu yapıdan itibaren, işletim sisteminin temiz kurulumu yapıldıktan sonra WordPad ve People uygulamaları artık yüklenmeyecektir. ‘Gelecekteki bir uçuşta’, bu program bir güncellemeyle kaldırılacak. Yeniden yüklenemeyecek olan bu program artık Windows’un kullanımdan kaldırılmış bir özelliğidir.”

Microsoft, WordPad’i kullanan kişilerin artık .doc ve .rtf gibi metin belgelerini Microsoft Word, .txt gibi belgeleri ise Windows Not Defteri üzerinden açabileceğini belirtiyor.

Microsoft geri adım atabilir mi?

Geçtiğimiz yıllarda Microsoft, WordPad’e benzer bir şekilde Paint’in de kullanımdan kaldırılacağını açıklamıştı. Fakat kullanıcılardan gelen yoğun eleştiriler sebebiyle şirket büyük bir geri adımda bulundu. Bunun üzerine Paint uygulamasının hizmet vermeye devam edeceğini ve şirketin bu programı desteklemeyi sürdüreceği açıklanmıştı.

Benzer şekilde WordPad’in de Paint ile aynı kaderi yaşayıp yaşayamayacağını zaman gösterecek. Şu anda yalnızca Windows Insider test kullanıcıları için geçerli olan bu durum, belki de ilerleyen süreçte yeni bir kararla iptal edilebilir ve kararlı sürümde böyle bir değişikliğe gidilmeyebilir.

Peki ya siz WordPad’in kaldırılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.