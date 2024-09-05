24 GB RAM’li Red Magic Gaming Tablet Pro fütüristik tasarımıyla tanıtıldı

Red Magic bugün Çin’de yeni oyun tableti olan Gaming Tablet Pro cihazını resmi olarak duyurdu. Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü Gaming Tablet’in halefi olan bu model daha gelişmiş bir donanımla karşımıza çıkıyor. Üst düzey özellikleri bir araya getiren ürün, fütüristik bir görünüm ve etkileyici performans sunarak en iyi oyun tabletleri arasına ismini yerleştiriyor.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan yeni Red Magic tableti alüminyum silikon camlı şeffaf bir arka yüze ve alüminyum gövdeye sahip. Cihaz 45 derecelik kaymaz eğime sahip CNC çerçeveleye geliyor. Etkileyici bir görünüm sunan arka panel ise RGB aydınlatmayla daha da modern ve şık bir estetiği benimsiyor. İşte Gaming Tablet Pro’nun özellikleri, fiyatı ve diğer merak edilen ayrıntıları…

Red Magic Gaming Tablet Pro özellikleri

Ekran: 2,8K çözünürlüklü 10,9 inç LCD ekran, 144 Hz yenileme hızı

2,8K çözünürlüklü 10,9 inç LCD ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM

12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Ana kamera: 50 MP arka kamera

50 MP arka kamera Bağlantı: Çift SIM bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası

Çift SIM bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 10.100 mAh pil ve 120 watt hızlı şarj desteği

10.100 mAh pil ve 120 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Red Magic Gaming Tablet Pro, 2,8K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 10,9 inç LCD ekrana sahip. Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version işlemciye sahip ilk tablet olarak lanse edilen ürün 24 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. 120 watt hızlı şarj desteğine sahip cihaz 10.100 mAh’lik devasa pil kapasitesiyle rakiplerinin önüne geçiyor.

50 MP Samsung S5KJN1 arka kamera ile karşımıza çıkan yeni Red Magic tableti ön kısımda ise 20 MP OmniVision OV20B40 selfie kamerasıyla geliyor. Magic Cooling ICE 2.0 teknolojisiyle gelen bir iç tasarıma sahip ürün, gelişmiş bir soğutma sistemi taşıyor. Cihaz 25 dereceye kadar sıcaklığı düşürmeyi vaat eden işlevsel bir kombinasyonla donatılıyor.

Red Magic Gaming Tablet Pro fiyatı

Red Magic tarafından Çin’de duyurulan yeni amiral gemisi oyun tableti Deuterium Transparent Silver ve Deuterium Transparent Dark Night olmak üzere çift renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Cihaz 4.099 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 20 bin TL’ye tekabül ediyor.