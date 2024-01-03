24 GB RAM’e sahip OnePlus Ace 3 Pro’nun özellikleri sızdırıldı

OnePlus çok yakında yeni cihazını piyasaya sunacak. Dünya çapında büyük bir merakla beklenen yeni OnePlus Ace 3 Pro için geri sayım başlarken, cihazın 4 Ocak tarihinde piyasaya çıkacağı doğrulandı. Heyecan yaratan etkinlikte şirket, Ace 3 Pro’nun yanı sıra aynı zamanda Ace 3V modelini de tüketicilerle buluşturacak.

Bir dizi gelişmiş özelliğe ev sahipliği yapması beklenen OnePlus Ace 3 Pro’dan yeni bilgiler geldi. Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre beklenen cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak ve 24 GB RAM kapasitesiyle gelecek.

OnePlus Ace 3 Pro özellikleri ortaya çıktı

Ağustos ayında piyasaya çıkan OnePlus Ace 2 Pro’nun halefi niteliğinde olacak yeni akıllı telefon modeli çok yakında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen cihaz, selefinden yaklaşık yarım yıl gibi oldukça kısa bir süre sonra raflarda boy gösterecek. Şirketin bu konudaki pazarlama hamlesi tartışılır olsa da pazardaki rekabet oldukça kızışacak gibi görünüyor.

OnePlus Ace 3 Pro cihazının ekran özellikleri arasında 1,5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç kavisli OLED ekran yer alıyor. Son derece kaliteli bir ekran deneyimiyle kullanıcıları buluşturmayı hedefleyen marka, yüksek bir mobil oyun ve multimedya içerik tüketimi vaat ediyor.

OnePlus’ın yeni telefonu, daha önce Realme GT5 Pro, OnePuls 12, Redmi K70 Pro, Nubia Z60 Ultra, Meizu 21 ve Xiaomi 14 Pro gibi modellerde de karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışacak. 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihazda 24 GB LPDDR5X RAM desteği yer alacak. Böylelikle tüketiciler için üst düzey bir mobil deneyim yaratılacak.

Şimdilik beklenen cihazın tasarımı ile ilgili detaylar ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat ortaya çıkan tahminlere göre cihaz, arka tarafta cam tasarım ve metal çerçeveyi benimseyecek. Modern bir görünüme ulaşacak cihaz, tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olacak.

Son olarak OnePlus Ace 3 Pro cihazının kutudan çıkar çıkmaz Google tarafından geliştirilen yeni Android 14 işletim sistemiyle çalışacağını belirtmekte yarar var. Google’ın yazılımına OnePlus’ın özel olarak geliştirdiği ColorOS 14 arayüzü eşlik edecek.