2022’nin en popüler Netflix dizi ve filmleri belli oldu

2022 yılının neredeyse sonuna gelmemizle beraber, pek çok teknoloji şirketi yıllık kullanıcı raporlarını paylaşmaya başladı. Spotify gibi müzik platformları kullanıcıların yıl boyunca en çok dinledikleri parçaları Wrapped 2022 başlığıyla duyururken; Steam ise kısa bir süre önce 2022 Replay özelliği ile yıllık oyuncu alışkanlıklarını masaya yatırdı. Son olarak benzer bir adım Netflix’ten geldi. Yılın en popüler Netflix dizi ve filmleri belli oldu.

2022 yılına damgasını vuran en popüler Netflix dizi ve filmleri açıklandı. Platformdaki yenilikleri takip eden ve Twitter üzerinden takipçileri ile paylaşan What’s on Netflix sayfası, 2022 yılı boyunca şirketin https://top10.netflix.com/ adresi üzerinden paylaştığı Top 10 listelerini analiz ederek sene boyunca izlenme rekorları yapımları duyurdu. İçeriklerin ilk 28 gün, yani dört hafta içindeki izlenme saatlerine göre yapılan analizde, toplamda dört farklı liste çıkarıldı. Sevilen diziler ve filmler, ‘İngilizce’ ve ‘İngilizce olmayan’ şeklinde sınıflandırılarak paylaşıldı.

2022 yılının en popüler Netflix filmleri

İlk olarak ‘İngilizce dilindeki en popüler Netflix filmleri’ raporunu yayımlandı. Zirvede yer alan isim, 17 Temmuz – 4 Eylül tarihleri arasında 265 milyon 980 binden fazla izlenme saati elde eden The Gray Man filmi oldu. Mark Greaney’ın aynı adlı romanından uyarlanan filmde Joe Russo ve Anthony Russo yönetmen koltuğunda otururken; başrollerini ise Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jessica Henwick, Dhanush ve Wagner Moura gibi yıldız isimler paylaştı. Listede ilk 10 basamakta yer alan tüm yapımlar ise şu şekilde sıralandı:

The Gray Man

The Adam Project

Purple Hearts

Hustle

The Tinder Swindler

The Sea Beast

Enola Holmes 2

Senior Year

The Man From Toronto

Day Shift

‘İngilizce olmayan en popüler Netflix filmleri’ kategorisinde ise Roar Uthaug tarafından yönetilen ve başrollerini Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen , Gard B. Eidsvold, Pål Richard Lunderby ve Eric Vorenholt’un paylaştığı Troll filmi ilk sıradan kendine yer buldu. Listedeki diğer çok izlenen filmler ise şunlar oldu:

Troll

All Quiet on the Western Front

Black Crab

Through My Window

The Takedown

Loving Adults

Carter

My Name is Vendetta

Restless

Furioza

Yıla damga vuran Netflix dizileri

2022’nin izlenme sayısına göre en popüler Netflix filmleri ile birlikte, platformda seyirci rekorları kıran diziler de belli oldu. İngilizce dilindeki dizilerde Stranger Things, 4. sezonuyla zirvede karşımıza çıktı. Tim Burton imzalı Wednesday ikinci sırada yer alırken; üçüncülüğü ise biyografik suç dizisi Dahmer üstlendi.

Stranger Things – 4. sezon

Wednesday

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Bridgerton – 2. sezon

Inventing Anna

Ozark – 4. sezon

The Watcher – 1. sezon

The Sandman

The Umbrella Academy – 3. sezon

Virgin River – 4. sezon

İngilizce olmayan en popüler Netflix dizileri listesi de belli oldu. All of Us Are Dead dizisi ilk sırada yer alırken; Extraordinary Attorney Woo ikincilik koltuğuna oturdu. The Marked Heart ise üçüncü sırada karşımıza çıktı.