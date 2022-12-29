2022’nin en popüler Netflix dizi ve filmleri belli oldu

2022 yılının neredeyse sonuna gelmemizle beraber, pek çok teknoloji şirketi yıllık kullanıcı raporlarını paylaşmaya başladı. Spotify gibi müzik platformları kullanıcıların yıl boyunca en çok dinledikleri parçaları Wrapped 2022 başlığıyla duyururken; Steam ise kısa bir süre önce 2022 Replay özelliği ile yıllık oyuncu alışkanlıklarını masaya yatırdı. Son olarak benzer bir adım Netflix’ten geldi. Yılın en popüler Netflix dizi ve filmleri belli oldu.
2022 yılına damgasını vuran en popüler Netflix dizi ve filmleri açıklandı. Platformdaki yenilikleri takip eden ve Twitter üzerinden takipçileri ile paylaşan What’s on Netflix sayfası, 2022 yılı boyunca şirketin https://top10.netflix.com/ adresi üzerinden paylaştığı Top 10 listelerini analiz ederek sene boyunca izlenme rekorları yapımları duyurdu. İçeriklerin ilk 28 gün, yani dört hafta içindeki izlenme saatlerine göre yapılan analizde, toplamda dört farklı liste çıkarıldı. Sevilen diziler ve filmler, ‘İngilizce’ ve ‘İngilizce olmayan’ şeklinde sınıflandırılarak paylaşıldı.
2022 yılının en popüler Netflix filmleri
İlk olarak ‘İngilizce dilindeki en popüler Netflix filmleri’ raporunu yayımlandı. Zirvede yer alan isim, 17 Temmuz – 4 Eylül tarihleri arasında 265 milyon 980 binden fazla izlenme saati elde eden The Gray Man filmi oldu. Mark Greaney’ın aynı adlı romanından uyarlanan filmde Joe Russo ve Anthony Russo yönetmen koltuğunda otururken; başrollerini ise Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jessica Henwick, Dhanush ve Wagner Moura gibi yıldız isimler paylaştı. Listede ilk 10 basamakta yer alan tüm yapımlar ise şu şekilde sıralandı:
- The Gray Man
- The Adam Project
- Purple Hearts
- Hustle
- The Tinder Swindler
- The Sea Beast
- Enola Holmes 2
- Senior Year
- The Man From Toronto
- Day Shift
‘İngilizce olmayan en popüler Netflix filmleri’ kategorisinde ise Roar Uthaug tarafından yönetilen ve başrollerini Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen , Gard B. Eidsvold, Pål Richard Lunderby ve Eric Vorenholt’un paylaştığı Troll filmi ilk sıradan kendine yer buldu. Listedeki diğer çok izlenen filmler ise şunlar oldu:
- Troll
- All Quiet on the Western Front
- Black Crab
- Through My Window
- The Takedown
- Loving Adults
- Carter
- My Name is Vendetta
- Restless
- Furioza
Yıla damga vuran Netflix dizileri
2022’nin izlenme sayısına göre en popüler Netflix filmleri ile birlikte, platformda seyirci rekorları kıran diziler de belli oldu. İngilizce dilindeki dizilerde Stranger Things, 4. sezonuyla zirvede karşımıza çıktı. Tim Burton imzalı Wednesday ikinci sırada yer alırken; üçüncülüğü ise biyografik suç dizisi Dahmer üstlendi.
- Stranger Things – 4. sezon
- Wednesday
- Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Bridgerton – 2. sezon
- Inventing Anna
- Ozark – 4. sezon
- The Watcher – 1. sezon
- The Sandman
- The Umbrella Academy – 3. sezon
- Virgin River – 4. sezon
İngilizce olmayan en popüler Netflix dizileri listesi de belli oldu. All of Us Are Dead dizisi ilk sırada yer alırken; Extraordinary Attorney Woo ikincilik koltuğuna oturdu. The Marked Heart ise üçüncü sırada karşımıza çıktı.
- All of Us Are Dead
- Extraordinary Attorney Woo
- The Marked Heart
- Til Money Do Us Apart
- Elite – 5. sezon
- Heartbreak High
- The Empress
- Business Proposal
- Wrong Side of the Tracks
- Welcome to Eden