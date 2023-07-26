100W hızlı şarjlı OPPO K11 duyuruldu

OPPO, K serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye kazandırdı. Uzun bir süredir merakla beklenen ve şimdiye kadar hakkında çok sayıda sızıntı iddiasıyla karşılaştığımız OPPO K11 modeli resmen duyuruldu. Cihaz, şık tasarımı ve iddialı özellikleriyle beğeni topladı.

OPPO’nun yeni telefonu pek çok dikkat çekici unsura ev sahipliği yapıyor. Zarif görünümünün yanı sıra telefonun öne çıkan teknik özellikleri arasında 100 watt hızlı şarj desteği ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 782G işlemcisi karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

OPPO K11 özellikleri

Ekran: 6,7 inç OLED, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782G

RAM kapasitesi: 8 veya 12 GB

Dahili depolama alanı: 256 veya 512 GB

Arka kamera: 50 MP (ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açılı lens) + 2 MP (makro lens)

Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

Pil: 100 watt SuperVOOC şarjlı 5.000 mAh batarya

Renk seçenekleri: Siyah ve mavi

Yeni OPPO telefonu, esas itibariyle OPPO Reno 9’a oldukça benzer bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Üçlü kamera setiyle gelen telefonda, arka kısımda iki adet büyük sensör ve hemen yanında ise bir yardımcı lense yer veriliyor. Sony IMX890 sensörlü 50 MP ana kamerayla mobil fotoğrafçılar için güçlü bir performans vaat eden ürün, aynı zamanda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lensi bünyesinde taşıyor. Ön kısımda ise merkezi bir delik içerisinde 16 MP selfie kamerası sunulmakta.

İnce kenar yapısıyla zarafetini koruyan OPPO K11, ekran altı parmak izi tarayıcısı sunuyor. 6,7 inç OLED ekranla gelen modelde Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı bulunuyor. Öte yandan cihazın en önemli noktalarından biri ise, Qualcomm’un Snapdragon 782G işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede kullanıcılara yüksek bir performans vaat ediliyor. Daha önce bu işlemciyi Honor 80 modelinde de görme şansına sahip olmuştuk.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki adet RAM kapasitesi opsiyonu sunan OPPO telefonu, 256 GB ile 512 GB‘lık dahili depolama alanı seçenekleri sağlıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalışmaya başlayan ürün, ColorOS 13.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor. 100 watt SuperVOOC hızlı şarj desteği sunulan telefonda 5.000 mAh geniş pil kapasitesinden yararlanılıyor.

OPPO K11 fiyatı

1 Ağustos tarihinden itibaren Çin pazarında satışa çıkacak olan OPPO K11’in diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Cihaz, 8 + 256 GB’lık sürümüyle 1.899 yuan (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 100 TL) karşılığında satılıyor.

Telefonun en pahalı opsiyonu olarak karşımıza çıkan 12 + 512 GB versiyonu ise 2 bin 499 yuan (vergiler hariç yaklaşık 9 bin 400 TL) olarak listeleniyor.