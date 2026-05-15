Bu ay 8 popüler oyun PlayStation Plus’a veda edecek

PlayStation Plus kütüphanesinden ayrılacak oyunlar belli oldu.

19 Mayıs tarihinden itibaren toplamda 8 oyun kütüphaneye veda edecek.

Bunlar arasında Control: Ultimate Edition ve Soul Hackers 2 gibi popüler bazı oyunlar da yer alıyor.

Japon devi Sony, bu ay PS Plus kataloglarına eklenecek oyunları duyurduktan kısa bir süre sonra çok yakında hizmetin kataloğundan çıkarılacak oyunların listesini de oyunseverlerle paylaştı.

Her ay olduğu gibi PlayStation Plus kataloğuna yeni oyunlar ekleniyor. Fakat ne yazık ki abonelerin kullanımına sunulan oyun kütüphanesinin bir kısmı da kayboluyor.

PS Plus Essential aracılığıyla edinilen aylık oyunların aksine katalogdaki oyunlar, kullanıcının kütüphanesine daha önce eklenmiş olsalar bile kaldırıldıktan sonra erişilebilir kalmıyor. Dolayısıyla bu oyunları oynamak için artık son şansınız…

19 Mayıs’tan itibaren PS Plus’tan kaldırılacak oyunlar

PS Plus abonelerinin, hizmet kataloğundan kaldırılmadan önce 8 oyunu denemek veya tamamlamak için yalnızca birkaç günü kaldı. PushSquare’ın haberine göre listedeki öne çıkan oyunlar arasında Control: Ultimate Edition ve Soul Hackers 2 gibi tanınmış oyunlar da yer alıyor.

19 Mayıs’ta PS Plus kataloğundan kaldırılacak oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

MotoGP 25 (PS5 ve PS4)

Sand Land (PS5 ve PS4)

Soul Hackers 2 (PS5 ve PS4)

Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5)

Control: Ultimate Edition (PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS5 ve PS4)

Bu kaldırma işlemi öncelikle kataloğu uzun vadede tek oyunculu oyunları keşfetmek için kullanan oyuncuları etkiliyor. The Dark Pictures Anthology serisindeki bölümler gibi anlatıma dayalı oyunların farklı sonlarını ve seçimlerini tamamlamak genellikle birkaç saat sürüyor.

Control: Ultimate Edition, Remedy Entertainment’ın son yıllardaki en beğenilen oyunlarından biri olarak tanınıyor. Popüler oyun doğaüstü aksiyonu, sinematik hikaye anlatımını ve yeni nesil konsollar için geliştirilmiş desteği bir araya getiriyor.

Son olarak bu ay PlayStation Plus kütüphanesine Red Dead Redemption 2 de dahil olmak üzere birçok ilgi çekici oyun dahil edilecek.